Camila Cabello y las 5 cosas que te sorprenderán de su vida ¿Qué tanto sabes de la intérprete de "Havana"? ¡Aquí ponemos tus conocimientos a prueba! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En pocos años Camila Cabello se ha convertido en una de las máximas estrellas de la música pop. Gracias a su increíble voz, sensualidad y estilo desenfadado la nacida en la Habana, Cuba ha acumulado reconocimientos y seguidores en la red. ¿Qué tanto sabes de ella? Aquí te contamos cinco datos que te sorprenderán: Comenzó su carrera en el show de telerrealidad The X Factor En 2012 la incipiente estrella participó en el show de Simon Cowell para llegar hasta las semifinales. Posteriormente y junto a Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui y Dinah Jane Cabello formaría el grupo pop Fifth Harmony que firmó contrato con Epic Records y Syco Music, esta última la marca disquera del anfitrión de America's Got Talent (NBC). Image zoom Credit: effrey Mayer/WireImage Padece de trastorno obsesivo compulsivo (TOC, por sus siglas en español) En mayo de 2020 y por medio de un conmovedor ensayo que escribió para el Wall Street Journal durante en el Mes de la Salud Mental, Cabello reveló su lucha secreta en contra de este mal que en inglés es conocido como 0bsessive-compulsive disorder (OCD por sus siglas en ese idioma). "No quería que la gente que creía que yo era fuerte, capaz y segura de mí misma -la gente que más fe tenía en mí- descubriera que me sentía débil", expresó en su escrito la artista. Image zoom Credit: Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Ha roto récords Tras su salida de Fifth Harmony y la publicación de su álbum Camila (2018) la artista se convirtió en la primera intérprete en 15 años que consiguió en ocupar el puesto de honor del Billboard 200 tanto en la lista del sencillo más popular como en la del disco más popular de manera simultánea. Image zoom Credit: Getty Images Y ha hecho mucho dinero De acuerdo al sitio especializado Celebrity Net Worth la fortuna de la novia de Shawn Mendes asciende a los $14 millones de dólares, aproximadamente. Esto no sorprende si recordamos que Camila ha sido el rostro de distintas marcas, como Candie's (cuando estaba con Fifth Harmony), Skechers y L'Oreal. Image zoom Credit: Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Encontró ayuda en distintas terapias Para salir adelante la chaparrita (mide 5 pis con 2 pulgadas) se sometió a terapias ocupacionales, meditación y ejercicios de respiración que le ayudaron a luchar contra esa "guerra interna" -como ella la ha llamado- que le provocaba ansiedad. Image zoom Credit: The Image Direct/The Grosby Group

