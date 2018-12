Issabela Camil habla por primera vez de la inclusión de su personaje en la bioserie de Luis Miguel

La serie sobre la vida de Luis Miguel continúa en el ojo del huracán. Ahora, Isabella Camil, quien fuera uno de los personajes centrales de la primera temporada de esta emisión, habló por primera vez de lo que representó para ella su inclusión dentro de la historia.

“[Su relación con Luis Miguel] es un tema que sentí un poquito agresivo”, advirtió Camil a los medios de comunicación. “Es algo de lo que nunca he hablado; nunca lo he querido sacar por razones y cuestiones personales mías. Entonces, que de repente se viera tan expuesta esa parte de mi vida que cuidé y que no quise compartir me causó estrés y me causó enojo; puede ser porque no fue decisión mía sacarla a la luz”.

La actriz dejó claro que los involucrados en esta producción televisiva no le pidieron autorización para dar a conocer esas vivencias que fueron mostradas en la bioserie; sin embargo, acepta que no ha hablado con el cantante para externar su malestar ante esta situación.

“No, no, no [le expresó a Luis Miguel su molestia al respecto]. No tengo porqué. Cada quien cuenta la fiesta como le fue”, agregó. “Él también tiene su derecho de hablar y decir lo que fue importante o no en su vida. Es su libertad”.

Issabela Camil reveló que siempre quiso mantener en privado la relación sentimental que mantuvo con intérprete de “La incondicional”, pero no es motivo alguno para tener rencillas con Luis Miguel.

“No estoy enojada con él, no es eso”, aclaró. Es algo desafortunado porque no quería hacer toda esta cosa. No quería tanta pregunta y tanta cosa que es mi vida personal”.