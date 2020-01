Cameron Díaz sorprende a todos al anunciar que ¡se convirtió en madre! Una hermosa noticia para iniciar el año fue la que dio a conocer Cameron Díaz tras anunciar públicamente que se ha convertido por primera vez en madre al lado de su esposo Benji Madden. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras haber contraído nupcias en enero de 2015 con Benji Madden, Cameron Díaz externó su deseo de tener hijos. Ahora, tras varios años de matrimonio, la actriz sorprendió a todos al dar a conocer la noticia de que, a sus 47 años de edad, se ha convertido en madre de una niña que lleva por nombre Raddix. “¡Feliz año nuevo de los Madden!”, mencionó Díaz en su cuenta de Instagram. “Estamos muy felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década al anunciar el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden”. RELACIONADO: Cameron Díaz confiesa: “Sí, he estado con una mujer” Image zoom La coprotagonista de la película Charlie’s Angels dejó claro que aunque su marido y ella están muy emocionados por la llegada de este nuevo miembro a su vida y no han dudado en gritarlo a los cuatro vientos, no quieren exponer a su hijita al ojo público; por lo tanto, mantendrán en privado la identidad de la bebé y los detalles de su concepción y nacimiento. Image zoom “Ella instantáneamente capturó nuestros corazones y completó nuestra familia”, agregó. “Si bien estamos encantados de compartir esta noticia, también sentimos un fuerte instinto para proteger la privacidad de nuestra pequeña. ¡Así que no publicaremos fotos ni compartiremos más detalles, aparte del hecho de que ella es realmente muy linda!”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cameron Díaz inició el romance con su marido en mayo de 2014; poco después de la boda, la pareja inició un camino para completar su familia con un hijo, según ellos mismos comentaban a sus allegados; ahora, son padres de esta bebé. Sin embargo, como es su costumbre, mantendrán la privacidad que ha los caracterizado desde que el comienzo de su relación sentimental. Advertisement

