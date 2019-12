Cambios radicales de los famosos By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Splash News/The Grosby Group; Lalo Yasky/WireImage Sammy Sosa, Khloé Kardashian y todos los famosos que han cambiado impresionantemente. Empezar galería Sammy Sosa Image zoom Jim Spellman/WireImage/Rodrigo Varela/WireImage Una vez que sienten el peso de la fama, algunas celebridades no solo cambian su forma de vestir, también se hacen uno que otro arreglito en el cuerpo y el rostro. Aquí les presentamos imágenes de algunos famosos que han sufrido transformaciones fuera de serie. Iniciamos con Sammy Sosa, el expelotero que de un tono moreno de piel pasó a un tono más blanco. ¡Vaya hasta los ojos se le ven más claros! ¿No lo creen? 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Bruce Jenner Image zoom Harry Langdon/Getty Images/NCP/Star Max/GC Images/Kevork Djansezian / Stringer El exatleta olímpico en sus tiempos como deportista y ahora como estrella de telerrealidad. 2 de 11 Applications Ver Todo Khloé Kardashian Image zoom Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images/Ron Galella, Ltd./WireImage Tras sus problemas de peso de chica, la hermana de Kim Kardashian se ha convertido en una mujer delgadísima. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Lindsay Lohan Image zoom Shutterstock/The Grosby Group-Vera Anderson/WireImage A sus 31 años, la actriz luce totalmente diferente a aquella adolescente que enamoró al mundo. 4 de 11 Applications Ver Todo Lil' Kim Image zoom Chelsea Lauren/Getty Images/Josiah Kamau/BuzzFoto via Getty Images La rapera ha pasado de todo en la vida, ¿será por eso que ha buscado reinventar su look? 5 de 11 Applications Ver Todo Demi Lovato Image zoom Scott Gries/Getty Images/Jon Kopaloff/FilmMagic La cantante ha sido guapa desde siempre, pero hay cambios en su aspecto que son difíciles de ignorar. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Ariana Grande Image zoom Joe Corrigan/Getty Images/ Photo by Joe Corrigan/Getty Images/ Jon Kopaloff/FilmMagic ¡Wow! ¡Cómo ha cambiado la intérprete de "Side to side"! 7 de 11 Applications Ver Todo Renée Zellweger Image zoom Jim Smeal/WireImage/Jason Merritt/Getty Images for ELLE A muchos sorprendió el nuevo aspecto de la protagonista de la saga de Bridget Jones. 8 de 11 Applications Ver Todo Mickey Rourke Image zoom Pool ARNAL/GARCIA/URLI/Gamma-Rapho via Getty Images/Matt Winkelmeyer/Getty Images El actor pasó de galanazo de Hollywood a excéntrico aficionado al box. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nicole Kidman Image zoom Patrick Riviere/Getty Images/Kevin Mazur/Getty Images La ex de Tom Cruise dejó atrás hace muchos años su look romántico y sencillo de sus inicios en Australia. 10 de 11 Applications Ver Todo Jennifer Hudson Image zoom S. Granitz / Contributor/Barcroft Images / Barcroft Media via Getty Images Entre las dietas y el pasar de los años, la actriz ganadora del Oscar se ha transformado en una belleza sofisticada. 11 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

