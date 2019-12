Famosos que han sorprendido por los cambios de su nariz By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Eiza González, Khloé Kardashian, Kylie Jenner e Ivanka Trump ¿qué tienen en común estas celebridades? ¡Los increíbles cambios de su nariz! Mira y compara el antes y el después. Empezar galería Eiza González Image zoom Mezcalent Así lucía la actriz mexicana en 2010. 1 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Eiza González Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Y así luce en 2018 ya afincada en Hollywood. 2 de 14 Applications Ver Todo Khloé Kardashian Image zoom La estrella de Keeping up with the Kardashians (E!) en 2006. Entonces se distinguía por su nariz ligeramente desviada a la altura del tabique. 3 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Khloé Kardashian Instagram/Khloé Kardashian En 2018, cuando esperaba el nacimiento de su hijita True ¡cómo ha cambiado! 4 de 14 Applications Ver Todo Kylie Jenner Image zoom Noel Vasquez/Getty Images En 2009 Kylie Jenner era una niña, adorable con pequitas y todo. La nariz ligeramente ¿más ancha? 5 de 14 Applications Ver Todo Kylie Jenner Image zoom Pascal Le Segretain/Getty Images Once años después este es el aspecto de la empresaria de moda y estrella de telerrealidad ¿cómo la ven? 6 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Belinda Image zoom Mezcalent En 2005, como estrella adolescente en México. 7 de 14 Applications Ver Todo Belinda Image zoom Mezcalent ...y 12 años después, hacia el estreno de la cinta Baywatch (2017). 8 de 14 Applications Ver Todo Lucía Méndez Image zoom Mezcalent Así era la nariz de la diva de las telenovelas en 1990. 9 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lucía Méndez Image zoom Mezcalent La también cantante en 2015. Sus múltiples cambios físicos han sido tema de debate por años. 10 de 14 Applications Ver Todo Janet Jackson Image zoom Michael Ochs Archives/Getty Images La hermanita del desaparecido Michael Jackson en 1974. 11 de 14 Applications Ver Todo Janet Jackson Image zoom Francois Nel/Getty Images ...y en 2016, con un aspecto sumamente distinto, especialmente por su nariz. 12 de 14 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lady Gaga Image zoom Aquí se aprecia el icónico perfil de la cantante nacida en Nueva York, hacia 2016. 13 de 14 Applications Ver Todo Lady Gaga Image zoom Steve Granitz/WireImage ...y en 2018 ¿ustedes qué opinan? ¿se operó? 14 de 14 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

