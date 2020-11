Close

Cambio de look radical: ¡Luis Fonsi se atrevió con el rubio! Siempre en tendencia, el puertorriqueño se sumó a la moda del rubio y estrenó esta nueva imagen que le ha quitado unos cuantos años de encima. ¡Parece adolescente! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hasta ahora la rubia en casa era su esposa, Águeda López, pero se le acabó la exclusividad. Ahora también lo es Luis Fonsi, quien presumió su nuevo estilazo en su perfil de Instagram arrasando con el resultado. Aunque en su cédula dice que tiene 42 años, a juzgar por cómo se ve con este nuevo look, el puertorriqueño podría pasar perfectamente por un veinteañero. El corte de pelo y ese rubio le han sumado frescura y juventud a su siempre fresco y atractivo físico. El intérprete de "Perfecta" se hizo dueño y señor de ese adjetivo con estas dos imágenes que enmudecieron a sus seguidores, quienes empezaron a disparar piropos de inmediato. "La mamá de este adolescente por favor", "Cada día más lindo", "Te ves bello", "Fiu, fiu, qué hermoso rubio", fueron algunos de los cientos de halagos que recibió la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fonsi sorprendió a sus fans con este cambio justo el día después de Acción de Gracias. Además, posó con su pequeño Rocco demostrando que padre e hijo son como dos gotas de agua. Una imagen de lo más renovada que llega con un montón de proyectos del artista. Como por ejemplo su nuevo y esperado dueto con su compatriota Ednita Nazario "Se nos fue la mano". Un auténtico regalo con dos voces únicas que estará al alcance de todos el próximo 4 de diciembre. ¡Contando los días!

