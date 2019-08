Calibre 50 recupera sus visas de trabajo para actuar en Estados Unidos tras siete meses de espera By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El grupo de música regional mexicana Calibre 50 está que brinca de felicidad tras recibir las visas de trabajo que les permitirán reencontrarse con sus fanáticos de Estados Unidos justo ahora que tienen material nuevo. El cuarteto recibió la buena noticia esta semana cuando les informaron que los documentos requeridos ya habían sido aprobados tras siete meses de espera e incertidumbre en los que no podían entrar al país para cumplir con sus compromisos laborales. “Estamos reagendando todo”, aseguró su líder y vocalista, Edén Muñoz, a People en Español. “Estaremos de promoción en Los Ángeles y tal vez Miami por la salida de nuestro disco el viernes pasado”. Desde su salida, el sencillo “Simplemente gracias” ha escalado las listas de popularidad y se encuentra en el primer lugar de Billboard. El sencillo le dará el nombre a la gira que ahora, finalmente, iniciarán por suelo estadounidense. “Estamos felices, siempre confiamos en que llegarían [las visas], pero todo a su momento”, dijo el acordeonista. “Las cosas en la vida tienen un porqué. Estos siete meses me sirvieron como reset depués de 11 años ininterrumpidos de trabajo. Estuve escribiendo, produciendo y dándole el tiempo se le tiene que dar a las cosas”. La mayor parte de ese tiempo de descanso forzado lo destinó a su pequeño hijo, Emilio, a quien presume constantemente en sus redes sociales. “Disfruté los mejores siete meses de mi vida al lado de Emilio, que lo he visto crecer y despertar conmigo”, comentó enternecido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por esta experiencia y ante los procesos migratorios que enfrentan varios de sus colegas músicos mexicanos, Muñoz tiene dos consejos. “Podría decirles que tengan paciencia y que se asesoren con personas especializadas porque, a veces, el tener equipo que no sabe [de las cuestiones legales migratorias] dificulta las cosas”, comentó. Advertisement EDIT POST

