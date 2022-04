Miembro de Caifanes, Alejandro Marcovich, revela que tiene cáncer Aquí te contamos lo ocurrido con músico Alejandro Marcovich, quien hizo oficial que está lidiando con esta enfermedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, el rumor de que Alejandro Marcovich tenía cáncer de próstata eran cada vez más fuertes. Por ello, el exintegrante del grupo mexicano Caifanes, habló por primera vez de su padecimiento. "Quiero agradecer todas las muestras de cariño y buenos deseos hacia mi persona y mi salud. Todas esas vibraciones de amor, junto con el apoyo de mi familia, me dan mucha más fuerza para ganar esta lucha y seguir creando música pata todos ustedes", expresó en un comunicado que le hizo llegar al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). El guitarrista de 51 años no ha querido dar mayores detalles de su tratamiento médico, ni cómo está respondiendo, pero muestra su optimismo para librar esta batalla y continuar haciendo música como siempre. "Espero seguirles dando mucha lata con el sonido de mi guitarra para seguir construyendo esta maravillosa historia juntos. Gracias por siempre", concluyó. Marcovich llegó a México en 1976, tras el golpe de estado donde el teniente general Jorge Rafael Videla asume la presidencia de Argentina. Estudió la carrera de Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la de Música en la Escuela Nacional de Música. Fue fundador de las bandas de rock Leviatán y Las insólitas imágenes de Aurora. En 1989, se integra al grupo Caifanes; se separa en 1994 para iniciar una carrera en solitario. Además, funge como productor e ingresa como docente ofreciendo talleres y clases en México, España y Estados Unidos. Alejandro Marcovich Credit: Alejandro Marcovich Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2003 lanza el álbum Nocturnal; en 2015 el disco Alebrije y dos años después, en colaboración con El Plan, presenta la producción musical En el tiempo. Alejandro Marcovich está en proceso de recuperación y posiblemente dé mayores detalles de su condición médica más adelante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Miembro de Caifanes, Alejandro Marcovich, revela que tiene cáncer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.