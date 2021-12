Cadena de oraciones de famosos y anónimos por la salud de Rashel Díaz Tras el anuncio de la conductora confirmando su contagio de coronavirus y su malestar, conocidos y fans han reaccionado de inmediato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Confirmado. Rashel Díaz tiene el coronavirus. Así mismo lo confirmaba ella en unos videos y un comunicado en sus redes sociales. Tras una celebración en su casa hace unos días, la conductora y empresaria dio positivo. Visiblemente afectada con los síntomas de la COVID-19, la cubana admitió que todos se habían hecho la prueba antes del encuentro y habían dado negativo. Aún así, algo falló y Rashel se contagió. Tras su comunicado, amigos, compañeros y seguidores iniciaron de inmediato una cadena de oración para mandarle los mejores deseos a la que fuera presentadora de Telemundo. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: Instagram Rashel Díaz Carolina Sandoval, Scarlet Ortiz, Vivina Gibelli, Stephy Carrillo y el doctor Campos, entre otras muchas caras conocidas, le mandaron las mejores energías para una pronta recuperación. Y qué decir de sus seguidores, quienes conociendo la fe en Dios de Rashel, recurrieron a él para pedir por su salud y que todo quede atrás pronto. Rashel Díaz Credit: Instagram Rashel Díaz "Como mujer de fe que soy, sé que Dios tiene el control y que muy pronto estaré totalmente recuperada y disfrutando con ustedes", resaltó. De esta fiesta también salió contagiado su amigo del alma el chef James, quien así lo anunció en sus redes. Ximena Duque está a la espera de hacerse la prueba este viernes y saber el resultado.

