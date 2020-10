Cabizbajo y triste: Lorenzo Méndez comienza una semana más sin Chiquis No hay reconciliación a la vista: Mientras Chiquis lanza una última indirecta, así reaccionó el cantante que no termina de superar la ruptura. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No hay reconciliación a la vista. Por más que Lorenzo Méndez se muestre compungido en las redes y pida consejo a Dios y oraciones a sus seguidores, Chiquis se mantiene firme en su postura y, de momento, todo apunta a que no habrá perdón esta vez tras su nueva y, al parecer, definitiva ruptura. La hija de Jenni Rivera continúa muy centrada en su trabajo y poco a poco va recuperando la sonrisa. En cambio, Lorenzo ha tenido una semana difícil, llegando a compartir mensajes en su cuenta de Twitter de un solo emoji, como un corazón roto o unas manitas en oración. Image zoom Twitter Lorenzo Mendez Por su parte, Chiquis hace oídos sordos y comparte mensajes subliminales como este: Desde el set del show de Tengo Talento, Mucho Talento, ataviada con un favorecedor mono rosa y una pedicura fluorescente, agarrando su cola de caballo con la mano izquierda y adoptando una expresión desafiante, recordó el verso de Drake: “Mi pasado está atrás, como cola de caballo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, Lorenzo parece que no termina de aceptar que lo suyo terminó. Así se mostraba ayer, pensativo y cabizbajo, tras una semana de no compartir fotos en su muro. Una simple hoja de otoño en su comentario, hacía adivinar el mood en el que se encuentra el cantante. “Llorando por la Chiquis… No ruegues, sigue tu camino”, le aconsejaba una de sus fans. “Te miras triste, ánimo, se arreglarán las cosas con tu esposa, ten fe”, le decía otra un poco más animosa. Y también hubo quien se mostró imparcial: “Todo estará bien. Orando por Vds. dos”. Hace una semana, Lorenzo había compartido esta imagen donde portaba una gran sonrisa, pero escribió junto a ella: “Es una máscara”. Hoy borró su frase y canceló los comentarios que había bajo la foto. El tiempo pasa y, de momento, no parece que la cosa tenga fácil arreglo. Aunque la sabiduría popular indica que, donde hubo fuego, quedan cenizas.

Close Share options

Close View image Cabizbajo y triste: Lorenzo Méndez comienza una semana más sin Chiquis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.