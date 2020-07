Muy complicada la búsqueda del cuerpo de la actriz Naya Rivera Las autoridades y voluntarios prosiguen la búsqueda del cuerpo de la actriz Naya Rivera en un lago de California con muy poca visibilidad. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cuerpo de Naya Rivera sigue sin aparecer tras un día más de búsqueda en las profundidades del lago de California en el que se la vio por última vez el pasado miércoles. De acuerdo a Max O’Brien, uno de los rescatistas voluntarios, el lago Piru situado en el condado de Ventura cuenta con muy poca visibilidad, lo que dificulta enormemente la tarea de encontrar los restos de la joven. “Es de uno a dos pies. Hay muchas ramas de árboles de cuando el lago era menos profundo, por lo que estamos cavando, rompiendo palos y buscando el fondo”, dijo O’Brien. “Bajo el agua es [buscar] con el tacto. De nuevo, hay muchos arbustos y palos en el camino, así que es una búsqueda como de [lenguaje] Braille”. Image zoom FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el dispositivo de recuperación del cuerpo de la estrella de Glee participan unas cien personas entre equipos de rescate y voluntarios. Los investigadores a cargo del caso creen que Rivera se ahogó, en lo que parece ser un trágico accidente. El viernes por la tarde seguían las tareas de búsqueda con la ayuda de un sofisticado equipo de sonar, informó en un tuit la oficina del sheriff del condado de Ventura. De acuerdo a las autoridades del condado de Ventura, la actriz se habría ahogado durante un paseo en bote con su hijo Josey Dorsey, de 4 años. El niño fue encontrado solo y dormido con el salvavidas puesto en el bote que su madre había alquilado horas antes. Tras ser rescatado, Josey contó a las autoridades que su mamá había saltado al lago para nadar, pero que nunca regresó. “El niño fue entrevistado y basado en la información que proporcionó estamos seguros que [Rivera] sigue en el agua”, comentó el sargento Kevin Donoghue a People. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo estuvo solo en el bote el pequeño, quien se encuentra en buen estado de salud, según las autoridades. El menor se encuentra actualmente con su padre Ryan Dorsey, exesposo de Rivera, quien recogió a su hijo de la casa de los familiares de Rivera en la que se encontraba tras haber sido rescatado del lago.

Close Share options

Close View image Muy complicada la búsqueda del cuerpo de la actriz Naya Rivera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.