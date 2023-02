El rapero Busta Rhymes lanza bebida a fan que le dio nalgada "Admito que no debería haberlo tocado en absoluto, pero él es Busta", dijo la mujer, Nikita Mathis, sobre el incidente. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Busta Rhymes Credit: Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy Trevor Smith, mejor conocido en el mundo de la música como Busta Rhymes, no es fan de quienes invaden su espacio personal y así lo demostró cuando lanzó una bebida a una mujer que se le acercó para tocarle el trasero. En un video que se hizo viral en las redes sociales esta semana, se aprecia el momento en que el rapero de 50 años está caminando rodeado de su personal de seguridad y seguidores en un lugar en Las Vegas —y Nikita Mathis lo sorprende con una nalgada. Después del incidente, Mathis emitió un comunicado a través del portal de noticias The Shade Room en el que explicó que todo pasó por que estaba emocionada tras finalmente conocerlo en persona. "Honestamente, no quise tocar su trasero, estaba feliz de conocerlo y quería una foto siendo una fanática desde hace mucho tiempo", dijo Mathis en un comunicado. "Admito que no debería haberlo tocado en absoluto, pero él es Busta. Sentí que posiblemente podría tomar una foto…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también actor reapareció en las redes sociales con motivo de las fechas de San Valentín y compartió una fotografía junto a un arreglo de rosas rojas. Sin embargo, no se pronunció sobre el video ni respondió a los comentarios de sus seguidores. A principios de mes, Busta Rhymes actuó en la 65ª entrega anual de los premios Grammy junto a iconos del hip-hop como Lil Wayne, LL Cool J, Missy Elliott. Durante la actuación, subió al escenario entonando su parte del sencillo de Chris Brown, "Look at Me Now".

