Abogados de Pablo Lyle buscan su libertad Tras ser rechazada la moción para un nuevo juicio a Pablo Lyle, la defensa del actor da a conocer una nueva alternativa para lograr que salga de prisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se llevó a cabo una nueva audiencia en el caso de Pablo Lyle; sus abogados solicitaron un nuevo juicio con el fin de lograr cambiar el veredicto para el actor, quien fue señalado culpable de homicidio imprudencial tras el altercado que mantuvo, en 2019, con Juan Ricardo Hernández, quien falleció después. Como dicha petición fue rechazada por la corte, ls defensa busca nuevas opciones para que el protagonista de la película Godinez vs. Mirreyes salga en libertad. Según argumentaron los representantes legales del famoso, el proceso jurídico, que se llevó a cano el pasado mes de octubre de 2022, estaba viciado por toda la información que hubo alrededor del caso; lo cual, podría haber afectado en las decisiones del jurado y evitar la imparcialidad en el momento de deliberar. La juez a cargo del proceso consideró impreciso dicho discurso y cerró por completo la posibilidad de otro juicio. Si bien los abogados no estuvieron de acuerdo con esta decisión por considerar que contaban con "pruebas excepcionales" para solicitar un nuevo juicio, ahora buscarán la opción de conseguir la libertad bajo fianza del estelar de la telenovela Mi adorable maldición. "Vamos a hacer una petición para que salga bajo fianza, mientras se apela la sentencia y es todo lo que tengo que decirles por el momento", mencionó Philip Reizenstein a los medios de comunicación. PABLO LYLE NEW TRIAL DECISION Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, se ha dado a conocer que el 7 de febrero de 2023 habrá una nueva sesión en la corte donde se determinará la sentencia para Pablo Lyle, cuya pena podría ser de nueve a 15 años de prisión.

