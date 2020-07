¡Burlas de Don Francisco hacían llorar a Lili Estefan tras las bambalinas! "¿Hasta cuándo me vas a ofender?" dijo la flaca hecha un mar de lágrimas en el camerino de Don Francisco. Esto fue lo que Mario le contestó. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Así dio a conocer Don Francisco a Chiquinquirá Delgado en El Break de las Siete, cómo el chileno hizo sufrir sin querer a la encantadora Lili Estefan cuando comenzaron hace muchos años a trabajar juntos en televisión. Así reveló esta peculiar anécdota el conductor con sus propias palabras: “Durante mucho tiempo yo le fui haciendo bromas, era bromista en aquel entonces, hoy día lo soy menos,porque el tiempo también te va quitando las bromas… Le hacía bromas a Lili por la boca, hasta que un día le encuentro llorando a mares en mi camerino, ¡Hasta cuando me vas a ofender con mi boca! ¡Qué te pasa con mi boca!” Image zoom Mezcalent Y así le contestó Mario en aquellos momentos: “Yo le dije: Lili, yo nunca quise ofenderte, todo lo contrario, yo creo que tu boca es algo tan tuyo, que va a ser tu marca y creo que ella se dio cuenta de eso y le sacó partido a su boca”, aseguró. Lili quiso explicar de dónde venía su inseguridad al respecto: “Yo llegaba a la casa y mi abuela me decía, “Lili, el problema con tu boca es que tienes que reírte diferente, practica frente al espejo”. Ella sonreía entonces con la boca más pequeña, pero al llegar al trabajo, las lecciones de su abuela se le olvidaban. Al volver a reírse con naturalidad, Don Francisco le decía frente a la cámara cosas como: “No tanto, que hay personas con televisores de pantalla chica”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lili lo sufría mucho aunque con el tiempo se acostumbró y hoy su espléndida sonrisa es efectivamente el sello que le identifica: “Yo pensaba, ahora llego a casa y mi abuela me va a regañar. Y con el tiempo me he dado cuenta, yo no tengo la boca grande, tengo la cara estrecha”, bromeó con mucha simpatía. La amistad perduró a través de los años y hoy en día continúan siendo grandes amigos, tanto que Lili se ofreció a ayudarle a celebrar su ochenta cumpleaños: “Tenía pensado hacer una gran fiesta en Miami y otra gran fiesta en Santiago, yo me quería celebrar los ochenta años. Va a ser una época importante, porque también cumplo los 60 años de matrimonio. Me imagino que va a haber una gran celebración pero la que yo tenía inmediata, ahora me parece que la voy a tener que hacer por zoom y voy a tener que mandar el cocktail a la casa de la gente”, dijo seriamente el popular Don Francisco, a lo que sus interlocutoras, Chiquinquirá Delgado y Lili Estefan reaccionaron con unas buenas risas. Haciéndose cargo de la situación, Lili saltó a la palestra rápidamente para poner su granito de arena ante el gran aniversario que se avecina para el famoso chileno: “Mario, te ayudo a organizarlo. Yo te ayudo a organizar los ochenta tuyos este año”.

