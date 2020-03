Burak Özçivit, protagonista de Amor eterno, también se queda en casa por el coronavirus El actor turco, protagonista de la exitosa telenovela de Univision, se sumó a una campaña iniciada por el ministro de salud turco para concienciar a la población de la importancia de quedarse en casa para frenar la pandemia del COVID-19. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 azota con fuerza al mundo entero. Las cifras de contagio no dejan de crecer, siendo en estos momentos Estados Unidos el país que concentra la mayor cantidad de personas contagiadas con más de 82 mil casos. Los expertos y las autoridades sanitarias y políticas no se cansan de repetirlo: la única manera de vencer al virus es quedándose en casa para conseguir frenar su propagación. Un llamamiento al que se han sumado muchas celebridades latinas a través de las redes sociales, entre ellas Aracely Arámbula, María Celeste Arrarás y Alejandra Espinoza. Pero la pandemia no es algo que afecte únicamente al continente americano. De hecho, Europa se ha visto fuertemente golpeada por el coronavirus con más de 262 mil casos detectados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso no es de extrañar que muchos actores turcos se hayan sumado también a la causa y estén pidiendo a sus seguidores quedarse en sus casas, entre ellos Burak Özçivit. El protagonista de la exitosa telenovela estelar de Univision Amor eterno, que supera actualmente los dos millones de televidentes 2+ en el prime time hispano, compartió esta semana una imagen en la que invita a las más de 14 millones de personas que lo siguen en Instagram a permanecer en cuarentena en sus hogares pues es la única forma de frenar la pandemia. “Hayat eve sığar”, se puede leer en su instantánea. En la imagen el galán turco aparece acompañado de su bella esposa y madre de su hijo, la actriz Fahriye Evcen, a quien conoció durante el rodaje de la telenovela Çalıkuşu en 2013. El actor se une así a la campaña iniciada por el ministro de salud de Turquía con el objetivo de concienciar a la población de lo importante que es quedarse en casa en estos momentos de crisis. Advertisement

Close Share options

Close View image Burak Özçivit, protagonista de Amor eterno, también se queda en casa por el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.