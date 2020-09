¡Parece otro! Protagonista de Amor eterno estrena look El actor turco se cortó recientemente el cabello y no vas a creer cómo se ve ahora. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay un actor que ha cambiado radicalmente de look en más de una ocasión tras su participación en la telenovela turca Amor eterno, que Univision transmitió recientemente con gran éxito de audiencia, ese es su protagonista Burak Özçivit. Hace unos meses, el actor turco sorprendía a sus fans al dejarse ver con el cabello largo como parte de la imagen del personaje que interpreta en la serie Kuruluș Osman, ficción de época que se estrenó el año pasado en Turquía y que narra la vida de Osman, el fundador del Imperio Otomano. Antes Pero la larga cabellera que lució el galán en esta historia ya es cosa del pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El inolvidable Kemal de Amor eterno compartió este miércoles una imagen en su perfil de Instagram en la que aparece para sorpresa de todos con la cabeza casi rapada luciendo una frondosa barba. Ahora Su nuevo look revolucionó por completo las redes sociales. Y cómo no si solo en Instagram están pendientes de sus publicaciones más de 15 millones de personas. Una cifra que se dice pronto pero que solo está al alcance de muy pocos. En apenas unas horas, la instantánea sobrepasó el medio millón de ‘corazoncitos’ y recibió más de 30 mil comentarios, entre ellos el de su esposa, la guapa actriz turca Fahriye Evcen, con quien Burak tiene un precioso bebé que cumplió el pasado mes de abril su primer año de vida. Con el cabello largo o corto, con barba o sin barba, no hay duda de que todo le sienta de maravilla al actor, a quien extrañamos ver todas las noches en el prime time hispano.

