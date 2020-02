Burak Özçivit de Amor eterno ¡está de luto! El actor turco, que interpreta a Kemal en la exitosa telenovela de Univision, acaba de perder a un miembro de su familia. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su protagónico en la telenovela Amor eterno, que Univision transmite con gran éxito desde mediados del año pasado a las 9 p.m., hora del Este, lo ha convertido en uno de los galanes turcos de moda –así lo prueban los más de 14 millones de seguidores que tiene en Instagram–; pero Burak Özçivit atraviesa actualmente un momento muy doloroso a nivel familiar. El actor, que interpreta al irresistible Kemal en Amor eterno, se encuentra de luto tras el fallecimiento del padre de su esposa, la también actriz turca Fahriye Evcen, quien perdió la vida esta semana tras una larga lucha contra el cáncer de estómago que padecía desde hacía varios años, según dieron a conocer el miércoles varios medios de comunicación turcos. De acuerdo a la información que ha trascendido hasta ahora, el suegro de Burak falleció en el hospital donde estaba siendo atendido del agresivo cáncer que sufría. Tanto Burak como su pareja han preferido vivir este doloroso momento en la más estricta intimidad puesto que ninguno se ha pronunciado aún en sus redes sociales sobre lo sucedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Burak y Fahriye se conocieron en 2013 durante el rodaje de la telenovela turca Çalıkuşu. En 2017, tras varios años de noviazgo, ambos decidieron unir formalmente sus vidas y se juraron amor eterno en una emotiva boda en su Turquía natal. Dos años más tarde, la pareja dio la bienvenida a su primer y, hasta la fecha, único hijo, a quien presumieron por primera vez en redes sociales hace apenas dos meses. Advertisement

Burak Özçivit de Amor eterno ¡está de luto!

