Close

¡Buenas noticias para Rashel Díaz! "Ya dentro de poquito sabremos el sexo del bebé" Feliz con la buena nueva y acompañada de su esposo, la conductora anunció la llegada de un nuevo bebé a la familia con un video donde los gritos de alegría fueron los protagonistas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las buenas noticias hay que celebrarlas por todo lo alto y así mismo lo ha hecho Rashel Díaz en sus redes. Siempre cómplice con sus seguidores, la presentadora les hizo saber la dicha que sentía de compartirles una de las mejores cosas que le habían pasado en los últimos tiempos. A través de un video junto a su marido Carlos García, ambos recibían entre risas y llantos la mejor de las noticias: ¡la llegada de un bebé a la familia! "Al fin puedo contarles esta gran noticia", escribía entusiasmada junto a las entrañables imágenes. La presentadora había esperado el tiempo prudencial a que todo estuviese bien para poder contarlo "No podía compartirlo con ustedes hasta que pasara este tiempo pero señores, ¡SEREMOS TÍOS!", escribió. Su hermano David y su cuñada les sorprendieron con el hermoso anuncio hace justo tres meses durante la celebración del cumpleaños de su esposo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya dentro de poquito sabremos el sexo del bebé, mi intuición de tía me dice que será nena. Mi hermano bello, sé que serás un excelente padre porque fuiste mi mano derecha en el crecimiento de Juan Daniel, siempre a mi lado, y aguantándome la mano. ¡Te amo!", añadió llena de alegría. Muchísimas felicidades a todos. ¡Un bebé siempre es una bendición!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Buenas noticias para Rashel Díaz! "Ya dentro de poquito sabremos el sexo del bebé"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.