Buckingham le para los pies a una vieja amiga de Meghan Markle Según afirman varios medios británicos, a la casa real no le hizo ninguna gracia que Jennifer Meyer, la exmujer de Tobey Maguire, usara las fotos de la duquesa de Sussex en sus redes con fines publicitarios y le mandó seria advertencia. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jennifer Meyer es una conocida diseñadora de joyas, además de exmujer del famoso actor Tobey Maguire. Image zoom Hija de un big fish del entretenimiento en Los Ángeles, Miss Meyer es muy popular frente a las celebridades de Hollywood, entre cuyas famosas clientas se encuentran Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Courteney Cox, Kate Hudson, etc. Image zoom Por supuesto Meghan Markle, cuyo pasado de actriz en Hollywood todos conocemos, también lució recientemente sus joyas y fue en casos tan significativos como durante el posado con su primogénito Archie o su aparición en el US Open con Serena Williams. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Al parecer, según informan varios medios británicos, el palacio de Buckingham le hizo llegar una petición a esta chic diseñadora de que, por favor, retirara de inmediato de sus redes sociales las fotos de Meghan Markle luciendo sus joyas. Image zoom Se supone que a la familia real no le hizo ninguna gracia que la amiga de la duquesa de Sussex estuviera aprovechando su imagen para hacerse publicidad. El argumento de Buckingham, según asegura una fuente al Daily Mail, es que Jennifer Meyer estaría incumpliendo un acuerdo de confidencialidad. Image zoom Mientras que Meghan y el príncipe Harry, la pareja de royals más perseguida del momento, toman un hiatus de seis semanas para descansar en los Estados Unidos lejos de la atención mediática, por motivos ajenos a su voluntad siempre terminan siendo noticia. Image zoom Habrá que ver si en un futuro próximo Meghan Markle vuelve a utilizar las joyas de su amiga o, por el contrario, deja de lucirlas. Eso confirmaría que ella tampoco estaba de acuerdo con el uso que Jennifer Meyer le dio a sus fotografías. Image zoom En lo que sí estamos todos de acuerdo es en las ganas de volver a ver al pequeño principito, tan parecido a su papá, y contemplar cuánto creció Archie desde su última aparición en los medios. Advertisement

Close Share options

Close View image Buckingham le para los pies a una vieja amiga de Meghan Markle

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.