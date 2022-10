La famosa banda BTS de K-Pop se separa tras casi 10 años para desolación de sus fans La famosa boy band surcoreana BTS ha anunciado que tendrán que separarse de manera temporal para cumplir con el servicio militar obligatorio de su país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir BTS BTS | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La famosa boy band surcoreana BTS ha anunciado que tendrán que separarse de manera temporal, ya que sus integrantes deberán cumplir con el servicio militar obligatorio, como establece para sus ciudadanos el gobierno de Corea del Sur. "Estamos orgullosos de anunciar hoy que los miembros de BTS seguirán adelante con sus planes de cumplir con el servicio militar", dijo a través de un comunicado su productora, Big Hit Music. "Tras el fenomenal concierto para apoyar la candidatura de Busan para Expo Mundial de 2030, y con cada miembro del grupo embarcado en proyectos individuales, es el momento perfecto y los miembros de BTS están orgullosos de servir", indicaron. Aunque muchos han estado abogando en los últimos tiempos porque a los jóvenes se les libere del servicio militar, ellos han afirmado que es su voluntad cumplir con esa tarea a la que están llamados todos los jóvenes surcoreanos. BTS BTS | Credit: Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy "Jin iniciará el proceso tan pronto como termine su agenda para lanzar su trabajo en solitario a finales de octubre. El resto de los miembros del grupo tendrán en cuenta sus agendas individuales para llevar a cabo también el servicio militar|, comunicaron. Esta es una noticia devastadora para los fans, quienes desde que nació la banda musical hace casi diez años han disfrutado de emblemáticos temas como "Yet to come", "Dynamite" o "Fire", entre muchos otros éxitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, este no sería el fin de la prestigiosa banda de K-pop, ya que los siete miembros piensan reunirse en el futuro. "Tanto la compañía como los miembros de BTS desean reunirse otra vez como grupo alrededor de 2025", afirmaron. El servicio militar es obligatorio en Corea del Sur para todos los hombres de edades entre los 18 y los 28 años, quienes deben permanecer un mínimo de 18 meses sirviendo en las fuerzas armadas del país, que técnicamente sigue en guerra con la vecina Corea del Norte porque porque el conflicto que las enfrentó en los años cincuenta terminó en un armisticio y no en un acuerdo de paz.

