"Brutos e ignorantes" llama Ricky a quienes no cumplen la cuarentena Ricky Martin arremetió contra las personas que no toman en serio el coronavirus y no cumplen la cuarentena, además de tacharles de brutos e ignorantes les tildó de criminales. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy Ricky Martin apareció en sus redes visiblemente conmovido para compartirnos su gran preocupación ante el brote de coronavirus que tiene a medio mundo encerrado en sus casas durante la cuarentena, “qué loco esto, es como en una película de ciencia ficción”, aseguró. La nota entrañable junto a la profunda tristeza que transmitía su mirada por los hechos que acontecen en estos tiempos la puso el cambio del color de su pelo, “rojo pasión” a petición de uno de sus hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Mucha gente no tiene idea ante la magnitud de este problema”, dijo muy conmovido. Y pasó a hablar del último estudio que dice que el 20 por ciento de las personas hospitalizadas en los Estados Unidos están entre los 20 y los 44 años. “Cuarentena severa, radical, nuestra última solución es el aislamiento social”, rogó a sus fans y llamó “brutos e ignorantes” a las personas que continúan en las calles, “¿no tienen empatía? Te tengo que ver como criminal”. Image zoom Ricky confirmó una vez más lo que los expertos se cansan de repetirnos: “No seamos ingenuos, el único control que tenemos es quedarnos en casa” y expresó su más profundo agradecimiento a los profesionales de la salud que enfrentan esta pandemia arriesgando sus vidas por el bien de todos. Image zoom “Quédate en casa, no seas irresponsable, mi suerte depende de tí y tu suerte depende de mí, seamos realistas… ” Dijo para finalizar su video. Image zoom Estas fueron las palabras que Ricky Martin publicó bajo su post: “Si no es estrictamente necesario o seas de las personas que trabajan incansablemente para asistir, detener, mejorar, combatir este virus, por favor te ruego que no salgas a la calle. Todo dentro de tus posibilidades, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. La vida de todos depende de eso.” Advertisement

