Bruce Willis visto por primera vez desde que se reveló su diagnóstico de demencia ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bruce Willis visto por primera vez desde que se reveló su diagnóstico de demencia Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Bruce Willis visto por primera vez desde que se reveló su diagnóstico de demencia "Hoy no existen tratamientos para la enfermedad". Empezar galería Visto por primera vez Bruce Willis visto por primera vez desde que se reveló su diagnóstico de demencia Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Bruce Willis fue fotografiado por primera vez desde que se reveló su diagnóstico de demencia. La leyenda de Hollywood fue inicialmente diagnosticado con afasia, la familia lo reveló por primera vez en marzo de 2022, pero desde entonces su diagnóstico se actualizó a FTD, la forma más común de demencia en personas menores de 60 años. 1 de 5 Ver Todo Anuncio Anuncio Amor del bueno Con esta foto junto a su hija Aitana, fruto de su relación con la cantante Alessandra Rosado, el actor mexicano Eugenio Derbez promovió la nueva temporada de su reality De viaje con los Derbez, que estrena el próximo 7 de abril en ViX+. 2 de 5 Ver Todo Recordando a papá "Me acaban de enviar esta joya y la quería compartir. ¡Recordando al jefe!", escribió el cantante Alejandro Fernández en el pie de esta hermosa postal. 3 de 5 Ver Todo Anuncio Hermosa reflexión "Durante todo este mes, voy a hacer lo que muchas mujeres en el mundo se ven obligadas a hacer permanentemente: callar. Muchas veces desconocemos sus razones, y peor aún, su dolor. Tampoco conocemos lo que su silencio produce en su interior. Este mes de la mujer me veo obligada a callar, no por elección, la vida lo ha determinado así. Quizá de esta manera, cuando pueda hablar de nuevo,protestaré por su silencio y abogaré por su voz con más vehemencia. Sentiré en carne propia su dolor y podré alzar aún más la voz por nosotras", Fanny Lu. 4 de 5 Ver Todo Abs de acero La cantante Belinda le dio la bienvenida al mes de marzo con esta fotografía donde muestra sus abdominales de acero. 5 de 5 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

