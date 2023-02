Bruce Willis es diagnosticado con demencia frontotemporal: "La condición ha progresado" El protagonista de exitosas películas como Armageddon y Sexto Sentido fue diagnosticado el año pasado con afasia. Esto es lo que hoy dice su esposa Emma Heming. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bruce Willis y Emma Heming Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Tras su diagnóstico de afasia el año pasado que lo obligó a retirarse de la actuación, ahora Bruce Willis enfrenta otro desafío en su salud. Según reveló este jueves su esposa Emma Heming, el actor sufre de demencia frontotemporal. Fue a través de las redes sociales que la empresaria de 44 años dio a conocer la noticia junto a una fotografía de su esposo, con quien ha estado casada por casi 14 años y con quien procreó dos hijas: Mabel y Evelyn, de 10 y 8 años, respectivamente. En la publicación agradeció a todas las personas que han apoyado a su familia en este momento. "Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD)", aclaró. "Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro". Y continuó: "Bruce siempre creyó en usar su voz en el mundo para ayudar a los demás y crear conciencia sobre temas importantes tanto en público como en privado. Sabemos en nuestros corazones que, si pudiera hoy, querría responder atrayendo la atención mundial y una conexión con aquellos que también están lidiando con esta enfermedad debilitante y cómo afecta a tantas personas y sus familias". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esposa del protagonista de exitosas producciones cinematográficas como Sexto Sentido y Armageddon compartió la noticia de su diagnóstico de afasia en marzo de 2022 y en ese entonces explicó que debido a sus dificultades cognitivas el histrión iba a alejarse de su carrera en el mundo de la actuación. Expresó que "es un momento realmente desafiante" para toda su familia, "y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo".

