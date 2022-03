Bruce Willis padece una enfermedad degenerativa que le obliga a retirarse de la actuación La familia de Bruce Willis anunció que el actor padece una enfermedad degenerativa que le ha obligado a dejar su carrera a los 67 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Bruce Willis padece una enfermedad degenerativa que lo ha obligado a retirarse de la actuación, anunció este miércoles su familia para consternación de sus millones de fans. Tras más de cuatro décadas protagonizando multimillonarias películas, el reconocido actor de clásicos como Die Hard o Pulp Fiction pone punto final a su carrera a causa de una dolencia que afecta su capacidad de comunicarse. El comunicado difundido por su familia explica que al actor de 67 años se le diagnosticó afasia, una enfermedada cerebral que le afecta al habla, así como a la capacidad de escribir o comprender el lenguaje tanto oral como escrito "A los maravillosos seguidores de Bruce, como familia, queremos compartir que nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, la cual está impactando sus habilidades cognitivas", informó su hija Rumer Willis en su cuenta de Instagram. "Como resultado y tras mucha consideración, Bruce se retira de su carrera que tanto significó para él". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bruce Willis Bruce Willis | Credit: Demi Moore/Instagram La también actriz de 33 años, fruto de la relación de Willis con Demi Moore, expresó que, aunque este es un proceso difícil para la familia. "Este es un momento realmente difícil para nuestra familia y apreciamos tanto su continuo amor, compasión y apoyo", prosigue el comunicado. "Estamos atravesando esto como una unidad familiar fuerte y queremos hacérselo saber a sus fanáticos porque sabemos lo mucho que significa para ustedes, así como ustedes para él. Como Bruce siempre dice, 'Vive el momento' y juntos planeamos hacer exactamente eso". Bruce Willis en septiembre de 2019 con su familia al completo: su hija Rumer Willis (izq.); su exmujer Demi Moore y su otra hija con la actriz: Scout Willis y su actual mujer: Emma Heming Willis (con quien tiene dos hijas menores) y la tercera hija de Demi y Bruce: Tallulah Willis: Rumer Willis, Demi Moore, Bruce Willis, Scout Willis, Emma Heming Willis y Tallulah Willis Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for goop Willis con su actual mujer Emma Heming Willis. La pareja tiene dos niñas: Mabel, de 9 años y Evelyn, de 7: Bruce Willis con su esposa Emma New York Film Festival - "Motherless Brooklyn" Arrivals Credit: Getty Images El comunicado firmado por las hijas del actor y su actual esposa Emma Heming también fue firmado y compartido por su Moore, de quien se divorció en el 2000, y con quien ha mantenido una amigable relación desde entonces. Hace alrededor de una semana, la actriz compartió una imagen junto al actor en la que se mostró agradecida por la familia que han formado. El actor saltó a la fama en 1985 por su participación en la popular serie Moonlighting de la cadena ABC. Desde entonces, ha participado en un sinfín de proyectos y protagonizado numerosos éxitos en la pantalla grande como Pulp Fiction, The Sixth Sense, Die Hard, Armageddon y la más reciente Motherless Brooklyn, en el 2019. Ha ganado numerosos premios y reconocimientos, y en el 2006 fue incluido en el Paseo de la Fama de Hollywood. La afasia es una enfermedad que impide la comunicación, ya sea a través del habla, la expresión, la comprensión, la lectura o la escritura, ya que afecta el hemisferio izquierdo del cerebro, de acuerdo a la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición. Generalmente se presenta tras una lesión en la cabeza y su daño es progresivo y permanente.

