La foto sexy de Brooke Shields que está dando de qué hablar La actriz Brooke Shields, quien protagonizó la película La laguna azul hace cuatro décadas, presume su cuerpo tonificado y su belleza a flor de piel. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz estadounidense Brooke Shields sorprendió a sus más de 918,000 seguidores tras publicar una fotografía en bikini en la que presume un cuerpo de infarto a sus 54 años. “Lista para pasar el último día del año en la playa”, fue el mensaje que acompañó la comentada foto publicada el miércoles en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente, la actriz publicó otra fotografía que también generó un sinnúmero de comentarios como “Luces increíble” y “Hermosa”. Dicha publicación tiene más de 88,000 ‘me gusta’. Shields, quien se encontraba de vacaciones de fin de año en Puerto Rico, también aprovechó para enviar un mensaje de felicitaciones y buenos deseos a sus seguidores para este año que empieza. A pesar de haber estado en un proceso de recuperación tras someterse a una cirugía en su rodilla en el 2018, es obvio que la protagonista de La laguna azul no ha descuidado su rutina de entrenamiento o su alimentación. Advertisement

