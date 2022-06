Britney Spears y Sam Asghari tienen un acuerdo sobre el futuro de la fortuna de la cantante Una de las dudas generadas por la inesperada boda de Britney Spears y Sam Asghari es qué pasará con la fortuna de la cantante, que recientemente recuperó el control de sus finanzas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brittney y Sam Asghari Brittney y Sam Asghari | Credit: Brittney/IG Britney Spears y Sam Asghari finalmente cumplieron el sueño de casarse en una increíble ceremonia que estuvo llena de sorpresas, reencuentros, y sobre todo mucho amor. Pero la cantante y el joven modelo no dejaron de lado las cuestiones legales que rodean a toda relación matrimonial. Particularmente la de las finanzas, ya que la cantante recuperó recientemente el control de su abultada fortuna tras ganarle un pleito a su padre Jamie Spears. ¿Tendrá que compartir sus patrimonio con su ahora esposo si se llegan a divorciar? Pues no. Según pudo confirmar People, la pareja firmó un acuerdo prenupcial que garantiza que Asghari no recibirá nada de la fortuna multimillonaria de Spears ganada antes de la fecha de la boda, en caso de que se separen en el futuro. En una ocasión, luego de que anunciaran su compromiso, Asghari bromeó en sus redes sociales sobre la necesidad de un acuerdo prenupcial. Brittney y Sam Asghari Brittney y Sam Asghari | Credit: Sam Asghari/Instagram "¡Gracias a todos los que están preocupados por el acuerdo prenupcial!" escribió en sus historia de Instagram. "Por supuesto que vamos a obtener un acuerdo prenupcial blindado para proteger mi jeep y mi colección de zapatos en caso de que ella me deje algún día". Aunque una separación es lo que menos tienen en mente en estos momentos, la cantante quiso proteger sus ganancias de cualquier evento. Por ahora la pareja está sumamente feliz en su casa de Los Ángeles, según confirmó a People una fuente cercana. Ambos disfrutan "de estar recién casados ​​y pasar el rato en Los Ángeles". Britney y Asghari se casaron repentinamente el pasado 9 de junio en su casa de Thousand Oaks. La novia llegó al altar sola, con un vestido blanco entallado de hombros caídos a cargo de Donatella Versace, y contó con invitados como Madonna, Paris Hilton o Selena Gómez. Sam Asghari Britney Spears Credit: IG Sam Asghari "La boda fue todo lo que Britney podría haber deseado y más", dijo la fuente a People. "A ella le encantó todo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia de Britney no fue invitada a la fiesta, y sus hijos eligieron no ir, aunque le desearon mucha felicidad a la cantante. Por su parte, Lynne Spears, madre de Britney, le dejó un mensaje a pesar de que no estuvo en la ceremonia. "¡Tu boda es la boda 'soñada'! Y tenerla en tu casa la hace tan sentimental y especial!. ¡Estoy taaaan feliz por ti! Los quiero!", comentó a una publicación.

