Brittney Griner es sentenciada a 9 años de prisión en Rusia La atleta norteamericana fue arrestada en Rusia bajo cargos de contrabando de drogas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brittney Griner Brittney Griner | Credit: Getty Images La estrella del baloncesto, Brittney Griner, deberá pasar los próximos 9 años en una cárcel de Rusia por contrabando de drogas al país, así lo dictaminó un juez la mañana de este jueves, según PEOPLE. La fiscalía rusa pidió al juez que sentenciara a la atleta a nueve años y seis meses de prisión, tan solo cuatro meses menos de la sentencia máxima permitida de 10 años, para este tipo de delitos. Además, pidió que pagara una multa de 1 millón de rublos – alrededor de $16,600 -, de acuerdo al New York Times. Los abogados de Griner calificaron la sentencia "absolutamente irrazonable", y aseguraron que apelarán el caso, según el diario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alrededor de una hora antes de recibir su sentencia, la estrella del equipo Phoenix Mercury, pronunció un emotivo discurso reiterando su postura, asegurando que se declaró culpable de ingresar al país menos de un gramo de aceite de cannabis, "inadvertidamente". "Por eso me declaré culpable de los cargos. Entiendo todo lo que se ha dicho en mi contra, los cargos en mi contra y por eso me declaré culpable, pero no tenía la intención de romper ninguna ley de Rusia", expresó Griner, según CNN. Sin embargo, el juez encontró que la atleta tenía una intención dolosa y confirmó que Griner es culpable de contrabando y almacenar drogas ilegales, reportó ABCNews. Por su parte, la administración del presidente Joe Biden, está negociando con las autoridades rusas para traer a la basquetbolista y a Paul Whelan – un segundo norteamericano encarcelado en el país- a casa. Griner fue arrestada el 17 de febrero en el aeropuerto internacional en Khimki, a su regreso a Rusia para participar en los juegos fuera de temporada de la Asociación Nacional de Basquetbol Femenil. Fue acusada de poseer cartuchos de vaporizadores de fumar o vape, conteniendo aceite de hachís, el cual es ilegal en el país. El equipo Phoenix Mercury de la WNBA, ha querido mandar un comunicado dedicando unas palabras a su jugadora en estos duros momentos. "Todos somos BG", decían acordándose de la jugadora.

