Close

¡Britney Spears tiene miedo de su padre y no volverá a actuar si él sigue a cargo de su carrera! Oops, he did it again... El papá de la artista volvió a ganarse la confianza de un juez para continuar dominando la vida de su hija, un duro revés para la cantante y el movimiento que arrastra a sus fans: Free Britney! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un fuerte golpe el que recibió hoy la idolatrada cantante Britney Spears, quien está cautiva bajo la potestad de su padre, mientras que él administra su fortuna y decide, entre muchas otras cosas, quién puede visitar a la artista y quién no. Desde hace ya doce años, James Spears tiene todo el control tanto de la vida personal como profesional de la intérprete de Toxic. Image zoom BRITNEY SPEARS/TWITTER | Credit: Twitter Después de que la cantante volviera a corte para luchar por sus derechos y retomar las riendas su propia vida, tras aquel fatídico 2007 donde la salud mental de la cantante se derrumbó, la juez Brenda Penny ha dictaminado de nuevo en contra de Britney Spears y a favor de su papá. Cabe recordar que la crisis mental del ídolo de los noventa se desató después de su divorcio con Kevin Federline, al perder la custodia de sus dos hijos. Su imagen con la cabeza rapada dio entonces la vuelta al mundo. Image zoom Credit: Coleman Reyman/The Grosby Group Samuel Ingham, abogado de la cantante, le aseguró a la juez que “mi cliente me informó que tiene miedo de su padre y no volverá a cantar si él continua a cargo de su carrera”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero los argumentos de los abogados del señor Spears pidiendo que éste continuara llevando la tutela de su célebre hija pesaron más: como administrador de sus cuentas, le libró de todas sus deudas y su fortuna se estima ahora alrededor de 60 millones de dólares. Image zoom Credit: Splash News/The Grosby Group El movimiento que circula en redes y encabezan sus fans #freeBritney nació el pasado 2019, a raíz de un podcast en el que se habló en profundidad acerca de la tremenda situación que vive la cantante. Famosos como Miley Cyrus y Cher, incluso su propia madre, se han pronunciado a favor de la artista, quien está visiblemente muy mejorada tras la profunda crisis que padeció.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Britney Spears tiene miedo de su padre y no volverá a actuar si él sigue a cargo de su carrera!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.