Britney Spears impacta con sexy rutina de yoga ¡Qué sexy! La cantante Britney Spears compartió un llamativo clip en el cual se le pudo ver ejecutando unos sexys movimientos de yoga. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Britney Spears por medio de su cuenta de Instagram compartió un llamativo clip en el cual se le pudo ver ejecutando unos sexys movimientos de yoga. Descalza y ataviada con unos diminutos pantalones negros y un crop-top amarillo, la artista estadounidense de 38 años optó por mostrar algunas posiciones de yoga desde la comodidad de su habitación. Lo que realmente llama la atención son los sensuales movimientos que Britney realiza y que dejan muy poco a la imaginación. Mira el video de Britney Spears practicando yoga: No es la primera vez que un video de Spears se vitaliza en las redes sociales. Hace un tiempo la bailarina arrasóal bailar sexy al son de regguetón la canción de Shakira y Maluma, "Chantaje", junto al bailarín hispano Willie Goméz. No todo ha sido color de rosa para la intérprete de “Baby One More Time” y “Me Against The Music”. Hacemos un repaso de algunos de sus peores momentos: En febrero de 2007 apareció en una peluquería y se rapó la cabeza. Image zoom NY Daily News Archive via Getty Images Recordemos que en ese tiempo perdió la custodia de sus hijos por consumo y abuso de drogas. “La gente se rapa la cabeza todo el tiempo, creo que cuando lo hice fue para purgarme de todas las cosas malas que estaban pasando", dijo la cantante años después en un documental de MTV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese mismo tiempo circularon imágenes de Britney atacando a un paparazzi con un paraguas, harta del acoso de la prensa. Image zoom NY Daily News via Getty Images En más de una ocasión, Britney fue retratada sin ropa interior. Al parecer a ella no le importaba ya que fue fotografiada sin prendas intimas en múltiples ocasiones.

