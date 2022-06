¡Ya se casó! Todos los detalles de la boda de Britney Spears y Sam Asghari Este jueves la cantante pronunciaba el 'Sí, acepto' frente a apenas 60 invitados entre los que se encontraban Madonna, Drew Barrymore y Paris Hilton, entre otros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido un camino de obstáculos poder llegar a su destino, pero Britney Spears lo ha conseguido. Tras un anuncio a su estilo de su compromiso con Sam Asghari, la cantante por fin ha podido unir su vida en matrimonio con el hombre que siempre ha estado a su lado, en las duras y en las maduras. Lo hacía este jueves en una ceremonia íntima de apenas 60 invitados. Según informaba la revista PEOPLE, en ella no estuvieron sus hijos Sean y Jayden, pero igualmente aseguraron estar "felices" por el paso dado por su madre. Quienes sí asegura la publicación que estuvieron fueron unos cuantos rostros conocidos compañeros y amigos de Britney. Entre ellos cabe destacar a Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore y Selena Gómez, quienes no se quisieron perder este día tan anhelado por su amiga. Britney Spears y su novio Sam Asghari Britney Spears y su novio Sam Asghari | Credit: (Photo by Kevin Winter/Getty Images) Fuentes cercanas a PEOPLE también confirmaron la asistencia de Donatella Versace y Mathew Rosengart, abogado de la artista. Nadie de su familia, a excepción de su hermano Bryan, de 45 años, acudieron a la ceremonia. Ni su padre Jamie, ni su madre Lynn, ni su hermana Jamie Lynn fueron vistos durante este día. La batalla legal vivida con su progenitor en los últimos años sumado a la falta de apoyo de otros miembros de su familia es lo que ha hecho que Britney haya roto toda relación con ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque todavía no hay imágenes oficiales de la pareja convertida en marido y mujer, su matrimonio ya es un hecho. Un sueño convertido en realidad después de unos años de sufrimiento y dolor en los que su actual esposo estuvo a su lado en todo momento. Britney Spears y Paris Hilton Britney Spears y Paris Hilton | Credit: (Photo by Chris Polk/FilmMagic) Britney Spears y Madonna Credit: Frank Micelotta/Getty Images Tras 9 meses de emocionantes preparativos, nervios y, sobre todo, mucha ilusión, se puede decir que Britney ya es una mujer casada. "Estoy eufórico de que este día haya llegado y estén casados. Sé que él ha querido esto por mucho tiempo. Ha sido tan amoroso y comprensivo en cada momento", dijo Brandon Cohen, mánager de Asghari a PEOPLE después de la ceremonia. "Estoy tan agradecido de tener a Sam en mi vida y no puedo esperar a ver el futuro que van a construir juntos", agregó.

