Britney Spears rompe el silencio y comparte su dolor tras el estreno de su documental A través de un conmovedor mensaje en redes, la cantante ha contado por primera vez lo que sintió tras saber del proyecto Framing Britney Spears. "Lloré durante dos semanas". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado mes de febrero The New York Times estrenaba uno de los documentales más esperados: Framing Britney Spears. Un proyecto que narra con minuciosidad el ascenso a la fama de la estrella, su posterior crisis personal y, especialmente, la pérdida de su capacidad legal para gestionar su fortuna, controlada por su padre Jamie Spears. A través de su perfil de Instagram y acompañado de uno de sus famosos videos bailando, actividad que hace a diario para "sentirse humana y viva", Britney Spears, de 39 años, ha compartido su dolor por primera vez. "Mi vida siempre ha sido especulada, vigilada y juzgada", arrancaba su fuerte mensaje. "No vi el documental pero por lo que vi me avergonzó la imagen que dieron de mí. Lloré durante dos semanas y, la verdad, todavía lloro", expresó. Britney aseguró haber sido y seguir siendo señalada e insultada "hasta el día de hoy", una situación difícil a la que hace frente día a día con la fuerza que le queda y gracias al apoyo de quienes sí la quieren. "Hago lo que puedo en mi propia espiritualidad conmigo misma para intentar mantener mi propia alegría, amor y felicidad. ¡Bailar cada día me llena de alegría!", confesó con esa ilusión de niña que aún conserva. Reconoce que, como todo el mundo, su vida no ha sido idílica, pero afirma que de eso se trata vivir, de aprender y crecer, incluso aunque, como a ella, se lo hayan puesto tan difícil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No estoy aquí para ser perfecta, la perfección es aburrida. ¡Estoy aquí para compartir bondad!", se despidió en su escrito. Un mensaje lleno de motivación y ganas de seguir que sus 29 millones seguidores aplaudieron por su sinceridad. El movimiento Free Britney, que se hizo viral en redes para pedir públicamente la recuperación de su autonomía, sigue más vivo que nunca y así se lo hicieron saber.

