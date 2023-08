Britney Spears y Sam Asghari se separan tras 14 meses de matrimonio La bomba estalló este miércoles cuando fuentes informaron que vivían separados. Múltiples fuentes han confirmado la noticia a PEOPLE. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Britney Spears y Sam Asghari Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Britney Spears y el actor y entrenador personal Sam Asghari se han separado tras 14 meses de matrimonio. Así ha podido confirmar PEOPLE este miércoles a través de múltiples fuentes. La bomba estalló cuando fuentes cercanas al círculo de la artista confiaron al portal TMZ.com que hace aproximadamente una semana el nacido en Teherán, Irán, confrontó a su esposa por un runrún de que ella le había sido infiel. Esto habría dado pie a una discusión volcánica que no habría aclarado las dudas de Asghari, quien enfurecido habría abandonado el hogar marital. "Es solo cuestión de tiempo para que Sam solicite el divorcio", afirmaron dichas personas. El reporte surge a solo días de que la familia Asghari se llevara tremendo susto por el accidente que sufrió Fátima, la madre del actor, y que la llevó a ser ingresada al hospital Cedars-Sinai Medical, de Los Ángeles, CA., según trascendió el 31 de julio pasado. El pasado 10 de junio Spears y Asghari compartieron imágenes del detrás de cámaras de su fastuosa boda, para celebrar su primer aniversario nupcial. Aquí los vemos en un post de junio 22: Sam Asghari y Britney Spears Credit: IG/Britney Spears SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz año para mí y mi media naranja", exclamó entonces la intérprete de "Toxic" en sus historias de Instagram. "Un año de haberme casado con la mujer de mis sueños", exclamó él en un post sucesivo. El rumor de que algo no andaba bien entre ambos no es nada nuevo. En marzo comenzaron a circular fuertes rumores de que la pareja estaba teniendo problemas maritales, cosa que el represente de Asghari acalló inmediatamente. Al mes siguiente Britney fue captada sin su anillo de bodas al abordar un jet privado. La pareja se conoció en 2016 durante la grabación del video musical "Slumber Party". Su boda se llevó a cabo en Los Ángeles, CA., con invitados de lujo que incluían a Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton y Selena Gómez.

