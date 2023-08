Britney Spears reaparece tras divorcio; Sam Asghari la acusa de golpes y amenazas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Britney Spears aparece por primera vez comprando en una tienda tras su divorcio con Sam Asghari Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Britney Spears reaparece con aspecto cansado y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Britney Spears reaparece Britney Spears aparece por primera vez comprando en una tienda tras su divorcio con Sam Asghari Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Britney Spears fue fotografiada por el lente del paparazi comprado comida en un restaurante en Los Ángeles. Esta es la primera vez que la intérprete de "Baby One More Time" es retratada tras anunciar su divorcio de Sam Asghari, quien la acusó de haberlo golpeado mientras dormía. La separación de la pareja se produjo 14 meses después de su boda. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Carlos Vives y su esposa disfrutando de la Gran Manzana Carlos Vives y su esposa Claudia Elena Vazquez sonríen felices durante un paseo en Soho Credit: Photo © 2023 Luis Jr - Rodrigo Guerra/The Grosby Group Carlos Vives y su esposa Claudia Elena Vazquez sonríen felices durante un paseo en Soho, en Nueva York. 2 de 6 Ver Todo Karol G arrasa en sus conciertos Karol G se presenta en el Rose Bowl, en su gira “MAÑANA SERÁ BONITO” Credit: Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Karol G arrasó durante su presentación en el Rose Bowl como parte de su gira 'Mañana será bonito'. Durante el concierto, la cantante colombiana aprovechó para felicitar a su novio Feid con motivo de su cumpleaños. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Sofia Vergara de compras con amigos A un mes de su separación, Sofia Vergara disfruta de la terapia de compras con amigos Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group A un mes de su separación del actor Joe Manganiello, la actriz colombiana Sofia Vergara fue vista disfrutando de la terapia de compras con amigos en Los Ángeles. 4 de 6 Ver Todo Angelina Jolie de paseo en Nueva York Angelina Jolie combina un bolso a cuadros con un maxi vestido negro para almorzar en Nueva York Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Angelina Jolie muy sonriente durante un paseo en Nueva York, Para la ocasión, la actriz combinó un bolso a cuadros con un maxi vestido negro y gafas de sol. 5 de 6 Ver Todo Itatí y José Cantoral rinden tributo a su papá Itatí y José Cantoral preparan un homenaje a su padre, don Roberto Cantoral, con el espectáculo "Los Cantoral, Noche No Te Vayas" Credit: Mezcalent Itatí y José Cantoral preparan un homenaje a su padre, don Roberto Cantoral, con el espectáculo 'Los Cantoral, noche no te vayas', en donde interpretarán los más grandes éxitos del desaparecido compositor. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

