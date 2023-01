Britney Spears protagoniza nuevo escándalo en un restaurante Una actitud que ha sido calificada como "maniaca" fue lo que hizo sentir Britney Spears a los asistentes de un restaurante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que los escándalos en la vida de Britney Spears no concluyeron cuando su padre dejó de ser su custodio; por el contrario, se han presentado algunos sucesos alrededor de la cantante que ha causado el asombro de propios y extraños. El pasado viernes, 13 de enero de 2023 la intérprete de "Baby one more time" desató una nueva polémica en un sitio público. Todo comenzó cuando la famosa y su esposo, Sam Asghari, acudieron al restaurante Joey en Los Ángeles, California. De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, como el lugar estaba lleno, los asistentes, quienes reconocieron a la Princesa del Pop y a su pareja sentimental, no dudaron en comenzar a sacar fotos y videos; lo cual, comenzó a desatar la molestia de Spears. De hecho, en algún momento, optó por taparse el rostro con el menú para evitar seguir siendo captada. Lo que llamó la atención es que la cantante, aparentemente, empezó a hablar sin sentido y ha mostrar una actitud que fue señalada como "maniaca". Incluso, lanzó una serie de gritos al interior del mencionado sitio; además, mencionaba frases difíciles de entender; hubo quienes aseguraron que hablaba en un lenguaje incompresible, pero no era ningún idioma conocido. Esta actitud errática ocasionó la molestia de su marido, quien prefirió salirle del restaurante y, según se dice, estaba enojado. Britney Spears Credit: Valery Macon/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después, la también bailarina, quien permaneció por algunos minutos sola sentada en su mesa, decidió abandonar el lugar en compañía de uno de sus guardaespaldas. Hasta el momento, Britney Spears ni Sam Asghari se han pronunciado ante este hecho y se desconoce si lo harán más adelante.

