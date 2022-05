Desgarrador: ¡Britney Spears sufre duro golpe al comienzo de su embarazo! La cantante pidió "privacidad" en estos momentos tan difíciles junto a su pareja. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Britney Spears anunció recientemente una noticia que llenó de felicidad a sus más de 40 millones de fanáticos en la red de Instagram: ella y su prometido Sam Asghari estaban esperando su primer bebé juntos. Hace unas horas, la icónica rubia abrió su corazón para confesar desgarrada que habían perdido a su bebé. "Es con nuestra tristeza más profunda que tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagro al comienzo de nuestro embarazo. Es un momento devastador para cualquier pareja. Quizá deberíamos haber esperado un poco más de tiempo para contarlo, hasta que mi estado hubiera estado más avanzado, pero estábamos tan emocionados de compartir la buena nueva…", expresó con humildad. "El amor que sentimos el uno por el otro", dijo refiriéndose a su apuesto prometido, "es nuestra fuerza. Seguiremos intentando hacer crecer nuestra hermosa familia. Les agradecemos todo su apoyo y les rogamos que respeten nuestra privacidad en estos momentos tan difíciles". Sam Asghari Britney Spears Credit: IG Sam Asghari SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esperanzadora reacción de Sam Asghari ante el dolor de Britney, mamá quien perdió la custodia de sus otros dos hijos en el pasado, conmovió a sus seguidores al contestar: "pronto sucederá un milagro". Paris Hilton también tuvo palabras de consuelo para su amiga: "Hermanita, cómo siento tu pérdida. Siempre aquí para lo que necesites… Te envío muchísimo amor. Te quiero muchísimo, B.", fueron las cálidas palabras de otra rubia legendaria. Britney Reacciones Aborto Credit: IG Britney Spears Un duro golpe para Britney Spears, tras vencer una cruenta batalla en la corte en la que la peleó por recuperar su libertad, después de estar durante años bajo el yugo de su propio padre, quien tenía total control de su vida y sus bienes.

