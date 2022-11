Britney Spears confiesa que padece enfermedad incurable: "Siento alfileres en el cuerpo" Con el corazón abierto, Britney Spears se sincera sobre una enfermedad con la que tiene ha tenido que lidiar durante mucho tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Britney Spears se ha sincerado con respecto a diversas situaciones personales. Ahora, la cantante ha sorprendido a propios y extraños al dar a conocer que padece una importante enfermedad en el sistema nervioso que es incurable y que se desarrolla a causa de la falta de oxigenación en el cerebro y que le ocasiona una serie de padecimientos que son difíciles de sobrellevar tales como dolor o impedimentos importantes en la movilidad. "Daño en los nervios en el lado derecho de mi cuerpo... no hay cura excepto Dios, supongo", reveló Spears en su cuenta de Instagram. "El daño nervioso hace que partes de tu cuerpo se entumezcan. Me despierto tres veces a la semana y mis manos están completamente adormecidas. Los nervios son diminutos, se siente como alfileres y agujas desde el lado derecho de mi cuerpo; se dispara hasta mi cuello y la parte que más duele es mi sien". La intérprete de "Baby one more time", quien acompañó el escrito con un video donde se le ve realizando movimientos al ritmo de la música de fondo, dejó claro que "cuando bailo no siento dolor", aunque esa afectación le ha ocasionado que "ya no me muevo como solía hacerlo"; por lo tanto es una lucha diaria que lleva a cuestas. Britney Spears Britney Spears | Credit: Dimitrios Kambouris/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que mi fe me dio fuerzas", confesó. "Por la gracia de Dios finalmente encontré un medicamento en el que realmente siento que el oxígeno va a mi cerebro y a través de mi cuello. Mis ojos están más abiertos ahora y puedo sostener mi cabeza correctamente. He hecho un buen trabajo tratando de lograrlo. De cualquier manera, estoy mejorando mucho, puedo respirar". Britney Spears está tratando de recuperar su vida, luego de haber estado, por muchos años, bajo la custodia económica y personal de su padre.

