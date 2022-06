La mamá de Britney Spears rompe el silencio tras no ser invitada a la boda A pesar de que no fue invitada a la ceremonia, la madre de Britney estuvo al tanto de todo y comentó lo que le pareció la inesperada boda de su hija con Sam Asghari. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lynne y Britney Spears Lynne y Britney Spears | Credit: Dave Hogan/Getty Images) Britney Spears celebró el pasado 10 de junio la boda de sus sueños con su pareja, el modelo y actor Sam Asghari. Si bien la fiesta estuvo repleta de invitados de primer nivel como Madonna, Selena Gómez o Paris Hilton, los grandes ausentes ueron los familiares de la cantante, con quienes sostiene conflictos legales desde hace años. A pesar de que no fue invitada a la ceremonia, la madre de Britney estuvo al tanto de todo, y se alegró de ver llegar a su hija al altar de la mano de su novio. "¡Te ves radiante y tan feliz!", escribió Lynne Spears como comentario a uno de los mensajes en redes de su hija. Lynne y Britney Spears Lynne y Britney Spears | Credit: Dave Hogan/Getty Images "¡Tu boda es la boda 'soñada'! Y tenerla en tu casa la hace tan sentimental y especial!. ¡Estoy taaaan feliz por ti! Los quiero!", añadió. La otra persona de la familia que mostró su apoyo fue su hermana Jamie Lynn Spears, con quien la cantante ha tenido no pocos pleitos, y quien se limitó a dar un like a las fotos de la boda. Entre los 60 invitados a la boda no estaba tampoco su padre Jamie Spears ni los hijos de la cantante: Sean Preston, de 16 años; y Jayden James, de 15. Mark Vincent Kaplan, el abogado de Kevin Federline, padre de los hijos de Britney, declaró al show ET que los menores habían decidido no participar de la celebración, pero que estaban felices por su mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tienen 16 y 15 años y ellos mismos eligieron. La boda es un poco abrumadora para los niños de su edad y prefirieron no ir", dijo. "Aunque los niños no asistirán, Kevin y los niños están felices por Britney y les desean a ella y a Sam todo lo mejor en el futuro", sostuvo el abogado. "Están emocionados de que este será un desarrollo positivo para su vida posterior a la tutela".

