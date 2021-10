Britney Spears lanza una indirecta "muy directa" a su hermana Jamie Lynn Britney Spears lanzó un dardo envenenado a su hermana menor a través de Instagram bromeando con que ella también está planeando publicar su propio libro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir BRITNEY SPEARS, JAMIE LYNN SPEARS BRITNEY SPEARS, JAMIE LYNN SPEARS | Credit: Image Group LA/Disney Channel via Getty Images Aunque Britney Spears ya dijo que se plantea emprender acciones legales contra su familia por la forma en que la han tratado en el marco de su tutela legal, nunca ha dado nombres concretos. En los últimos días corre incesante el rumorar de que la relación con su hermana menor, Jamie Lynn Spears, no es tan buena como esta última ha dado a entender participando en un evento virtual del movimiento #FreeBritney o aceptando el nombramiento como administradora del fideicomiso que se estableció en 2004 para proteger los intereses de la artista. Ahora, Britney lo ha hecho de nuevo, burlándose con mucha ironía de la noticia de que Jamie ha cambiado el título de sus próximas memorias, I Must Confess, un verso de la canción más famosa de su hermana, a Things I Should Have Said. "Estoy pensando en publicar un libro el año que viene, pero estoy teniendo problemas encontrando el título, así que a lo mejor mis fans me pueden ayudar", dijo Britney a sus seguidores, proponiendo dos opciones: S–t, I really don't know o I really care what people think, que se traducen como M**da, no lo sé y Me importa mucho lo que piensen los demás. Varios fanáticos que comentaron en el post, lo tomaron inmediatamente como una sorna. "Jamie Lynn está temblando", escribió una persona. Otro, respondiendo a una sugerencia de título, comentó: "Las cosas que mi hermana no debería haber dicho". Esta no es la primera vez que las hermanas Spears chocan en línea. En julio, Britney hizo una publicación en Instagram plagada de blasfemias dirigidas a la exactriz de Nickelodeon, su padre, Jamie Spears y otros críticos. "¡No me gusta que mi hermana se haya presentado en una entrega de premios y haya interpretado MIS CANCIONES para hacer remixes!" Britney escribió en parte, refiriéndose a la interpretación de Jamie Lynn de Till the World Ends en los Radio Disney Music Awards 2017. Jamie Lynn luego escribió un mensaje en su perfil que decía "Que la paz del Señor esté contigo", de lo que Britney aparentemente se burló, escribiendo en el texto de un video poco después, "Que el Señor envuelva tu trasero hoy en alegría". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante de Gimme More ha dicho que quiere demandar a su familia por permitirle permanecer bajo una tutela supuestamente "abusiva" durante los últimos 13 años, lo que, según ella, ha "matado sus sueños".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Britney Spears lanza una indirecta "muy directa" a su hermana Jamie Lynn

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.