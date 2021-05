“Hipócritas”: Britney Spears explota contra los documentales sobre su vida La Princesa del Pop criticó fuertemente a los recientes documentales sobre su vida y la batalla legal con su padre por su millonario patrimonio y el control de su carrera. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Britney Spears reaccionó molesta a cómo han presentado su vida y su pulso legal con su padre los documentales que se han estrenado recientemente sobre la cantante estadounidense La intérprete de "Lucky" compartió un video haciendo varias coreografías junto a un extenso mensaje en que expresa sin tapujos su opinión sobre las cintas, a los cuales calificó de hipócritas y consideró que han sido injustos en la forma que cuentan su vida. "Tantos documentales sobre mí este año con las opiniones de otras personas sobre mi vida, ¿qué puedo decir? ... ¡Me siento profundamente halagada! Estos documentales son tan hipócritas... critican a los medios y luego, ¿hacen lo mismo?" se preguntó en su post de Instagram. Britney Spears Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Poco después de que The New York Times lanzara Framing Britney Spears, la cantante dijo que aunque no lo vio, lloró durante dos semanas después de su lanzamiento. Ahora, la BBC ha lanzado su propio documental. The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship. "Maldita sea ... no los sé, pero estoy encantada de recordarles a todos que aunque he tenido momentos bastante difíciles en mi vida, he tenido muchos más momentos increíbles y desafortunadamente mis amigos, creo que el mundo está más interesado en lo negativo", agregó. También comentó que está agradecida de las pequeñas cosas de la vida, como el patio trasero de su casa, su jardín y que está enfocada en viajar, ser feliz y disfrutar de su música y su pasión, el baile. Aprovechó también para desmentir a su antiguo maquillador Billy Brasfield, quien le dijo a Page Six en marzo que la cantante no tenía el control de su contenido en las redes sociales. "En realidad, no hablo con Billy B para nada. Sinceramente, estoy muy confundida", dijo Spears. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La próxima audiencia judicial por por el control de su patrimonio de $60 millones y su tutela se llevará a cabo el 23 de junio en Los Ángeles y se espera que Spears tome la palabra por primera vez, informó el New York Post.

