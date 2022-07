Britney Spears enfrenta a su mamá: "Abusaste de mí" A Britney Spears se le hace difícil dejar atrás todo lo que vivió a causa de algunos de sus familiares más queridos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lynne y Britney Spears Lynne y Britney Spears | Credit: Dave Hogan/Getty Images) Britney Spears no olvida. A pesar de que la Princesa del Pop ha vuelto a rehacer su vida con el modelo y actor Sam Asghari, se le hace difícil dejar atrás todo lo que vivió a causa de algunos de sus familiares más queridos, entre ellos su madre Lynne Spears. Fue en su cuenta de Instagram donde la cantante envió un contundente mensaje a su madre, quien al parecer ha buscado un acercamiento todo este tiempo. "Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no habían fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn?", dijo Spears. Britney Spears Credit: (JB Lacroix/WireImage) "Todas las mañanas yo ponía una foto en la que salíamos juntas y tú la escondías antes de que me despertara. ¿Les dijiste que te invité a mi casa de la playa y me quitabas las llaves del auto? ¿Les dijiste que me hiciste ir a tres juntas semanales de Alcohólicos Anónimos aunque nunca tomé? Y después ibas y fingías ser una madre responsable en la iglesia en Louisiana. ¡Es un chiste! Me arruinaste todo. No me mandabas mensajes", agregó. También la acusó de haber sido cómplice de la tutela que su padre ejerció sobre ella por más de 10 años. "¿Les dijiste que la tutela comenzó cuando tú y la esposa de Bryan salían cada noche y tomaban vino y se tomaban fotos mientras yo no podía ir a ningún lado ni podía tener novio? Qué atrevida eres mostrando mensajes sabiendo que me lastimaban mucho. Ni siquiera me da risa… Abusaste de mí. Sí. Lo diré y me impresiona que sigues fingiendo ser la mamá amorosa que reza", aseguró. Britney Spears Credit: Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre de la intérprete de "Toxic" no fue invitada a su boda con Sam Asghari, una celebración en la que estuvieron invitados de primer nivel como Madonna, Selena Gómez o Paris Hilton. Aún así, la señora Lynne le deseó lo mejor a su hija: "¡Te ves radiante y tan feliz!", escribió como comentario a uno de los mensajes en redes de su hija. "¡Tu boda es la boda 'soñada'! Y tenerla en tu casa la hace tan sentimental y especial!. ¡Estoy taaaan feliz por ti! Los quiero!".

