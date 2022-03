Britney Spears más desnuda que nunca en la playa Britney Spears apareció más desnuda que nunca en varias fotos tomadas durante sus vacaciones, en otra demostración de que ya nadie puede decidir sobre su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Britney Spears Britney Spears | Credit: (Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images) Britney Spears ya nos tiene acostumbrados a mostrar partes íntimas de su cuerpo en redes sociales, pero esta vez la cantante apareció más desnuda que nunca en varias fotos tomadas durante sus vacaciones. Desafiando incluso las normas de Instagram, la cantante de 40 años compartió fotos como Dios la trajo al mundo en un hermoso lugar del cual no reveló el nombre, al que fue a celebrar el cumpleaños de su prometido Sam Asghari. Para evitar cualquier tipo de censura de la red social, la famosa colocó diamantes o se tapó con las manos las partes más íntimas de su cuerpo. Ahora que ya es libre de la custodia ejercida sobre la artista por su padre, Jamie Spears, la cantante está disfrutando cada momento de su vida, y así se le vio en esta escapada, donde la pasó a lo grande gozando de la playa, el sol y la arena. Muchos son los seguidores que han reaccionado a sus candentes fotografías. "¡Eres el cielo en la tierra! 😍❤️🔥"; "me encanta verte feliz 🥺❤️"; "miro esto y solo pienso Libertad! Apuesto a que el agua se sentía increíble", comentaron los fans. Pero esta no es la primera vez desde que volvió a la vida pública y las redes sociales que Spears muestra su cuerpo desnudo. El día en que recibió la noticia de que su padre había sido suspendido como tutor de su patrimonio, la cantante lo celebró en una piscina infinita con vista a una playa vistiendo solo una parte inferior de bikini roja, junto a su novio de 27 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra ocasión la artista colgó un video en el que aparecía de espaldas a un espejo vistiendo solamente un diminuto tanga de color negro. "Aquí está mi trasero", dijo. Spears explicó a los curiosos por qué compartía este tipo de fotos. "Nací en este mundo desnuda y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera, desnuda, como la forma en que nací".

