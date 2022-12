Britney Spears celebra su cumpleaños con un mensaje inesperado a su hermana Jamie Lynn Las publicaciones de Britney preocupan a sus seguidores: ahora comparte fotos nunca antes vistas de su hermana y de sus hijos. "Quien sea que esté controlando su cuenta y su vida está haciendo un pésimo trabajo" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Britney Spears mensaje de amor a sus hijos y su hermana Credit: Jeff Vespa/WireImage; James Devaney/WireImage Con motivo de su cumpleaños número 41, la cantante Britney Spears compartió un sinnúmero de mensajes en sus redes sociales. Uno de los mensajes que publicó llamo la atención de sus 41 millones de seguidores en Instagram ya que la intérprete de "Toxic" y "Gimme More" optó por enviar un cariñoso mensaje a su hermana Jamie Lynn Spears. "Es mi cumpleaños, pero eres mi corazón, así que estoy pensando en ti. ¡Felicitaciones por ser tan valiente, inspiradora y mostrar agallas y gloria en tu programa! No estás sola… si alguien sabe lo que se siente… lo entiendo. ¡Mi hermanita! ¡Te amo!", escribió Britney en el pie de las fotos donde vemos a la joven sosteniendo una guitarra acústica y en otra sonriendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje de Britney a su hermana El emotivo mensaje que Britney Spears le envió a su hermana Jamie Lynn Credit: Britney Spears IG El emotivo mensaje que Britney Spears le envió a su hermana Jamie Lynn Credit: Britney Spears IG Cabe recalcar que hace unas semanas la cantante criticó a su hermana por no apoyarla mientras estaba bajo la tutela de su padre James Spears. Difícil relación La difícil relación de Britney y Jamie Lynn ha estado en los titulares desde que la cantante afirmó en una audiencia judicial en junio que quería demandar a su familia por la tutela supuestamente "abusiva" a la que había estado sometida desde 2008. Como era de esperarse, los fans de la artista estadounidense, quien hace poco confesó que padece una enfermedad incurable, empezaron a cuestionar el post. Confunde a sus fans "Estoy tan confundida. Esto solamente prueba que Britney no publica sus propios mensajes y alguien más lo hace", expresó un seguidor. "Esto solo indica que Britney no está realmente libre. Quien sea que esté controlando su cuenta y su vida está haciendo un pésimo trabajo", opinó otro. Britney también público una foto donde se la ve posando desnuda en una playa paradisíaca, otra donde se compara con la cantante Jessica Simpson, un video en el que muestra su "hermoso" árbol de Navidad y por último también compartió fotos nunca antes vistas de sus hijos Sean Preston y Jayden James, frutos de su fallida relación con Kevin Federline. "A mis dos hijos… Los amo… ¡Moriría por ustedes! ¡Dios acelere mis preciosos corazones! ¡Daría cualquier cosa sólo por tocar su cara! Les envío mi amor… Mamacita".

