La casa donde Britney Spears vivió en su infancia está a la venta en Louisiana por $289,000 Por Alma Sacasa

La cantante, actualmente en una batalla legal con su padre por el control de sus finanzas, vivió en la propiedad hasta su adolescencia. Ubicada en la ciudad de Kentwood, la casa tiene tres dormitorios y tres baños. ¡Mira dónde creció la intérprete de "Baby One More Time"!

Hogar dulce hogar

Britney Spears nació en McComb, Mississippi, pero se crió en esta casa en Kentwood, Louisiana. Hoy está a la venta por $289,000.

El patio

La casa, que aparece en el sitio de bienes raíces Zillow.com, tiene un amplio patio con mucha vegetación.

El baño

Este es uno de los tres baños de la casa.

La oficina

La casa también cuenta con un espacio apropiado para montar una oficina.

La sala

Los invitados pueden ver televisión en la sala que cuenta con una pared de madera y puntal alto.

La cocina

La cocina con gabinetes de madera y una mesa para comer es acogedora.

El comedor

Los comensales pueden disfrutar de una cena con vista a la propiedad.

El dormitorio

Este es uno de los tres dormitorios de la casa.

Por fuera

Este edificio, parte de la propiedad, es el lugar perfecto para estacionar carros, almacenar cosas o...

Por dentro

...se puede convertir en un estudio de baile u otra oficina.

