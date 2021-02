Close

Así va la batalla de Britney Spears con su padre por el control de sus bienes y carrera La Princesa del Pop ha dicho que no volverá a actuar mientras su padre siga tutelándola. Numerosos seguidores le han manifestado su apoyo con el lema #FreeBritney. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La batalla legal de Britney Spears con su padre Jamie Spears sigue adelante tras una pequeña victoria para la cantante. La Corte Superior de Los Ángeles rechazó una petición de su progenitor para continuar controlando por completo sus bienes y ahora tendrá que compartir esa responsabilidad con una tercera parte, un fondo de inversión elegido por ella. El jueves la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, dictaminó que ya no solamente será su padre el que vele por las finanzas de la cantante, sino también la firma de asesoría de inversiones y gestión patrimonial Bessemer Trust Company, con sede en dicha ciudad. La cantante perdió el control completo de su carrera y patrimonio en 2008 tras una profunda crisis personal, cuando su padre obtuvo en los tribunales una tutela parecida a la que se otorga en casos de personas mayores o con las capacidades mentales afectadas. Vivian L. Thoreen, abogada del padre de Spears, expresó en un comunicado que el fallo del tribunal demuestra la confianza que tienen en que su cliente y Bessemer Trust administren juntos la tutela del patrimonio de la cantante de 39 años. Image zoom Credit: Steve Granitz/WireImage; VALERIE MACON/AFP via Getty Images Esta decisión se aproxima más a la voluntad de Spears, quien ha expresado en el pasado su "fuerte oposición" a que su padre continúe ejerciendo el control total sobre su vida y había solicitado que su padre fuera destituido como su tutor. "Mi cliente me ha informado que le tiene miedo a su padre. No volverá a actuar si su padre está a cargo de su carrera", indicó en noviembre el abogado de la intérprete de "Toxic" Samuel Ingham III, según la revista Rolling Stone. El caso ha adquirido más relevancia mediática después de que el The New York Times estrenó la semana pasada el documental Framing Britney Spears, que repasa el ascenso, divorcio, polémicas y el constante escrutinio público de la artista estadounidense. En el documental se explica que Spears accedió a que su padre tomará el control sobre su vida personal, profesional y financiera tras ser ingresada en un psiquiátrico tras perder la batalla legal contra su exesposo, Kevin Federline, por la custodia de sus hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tiempo después la artista retomó su carrera, lanzó nuevos discos al mercado y protagonizó uno de los espectáculos más vistos de Las Vegas, sin que la tutela fuera revocada. La batalla continúa y se han programado audiencias adicionales para el 17 de marzo y el 27 de abril, informó People.

