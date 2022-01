Britney Spears dice que su padre y sus abogados malversaron más de 36 millones de dólares en los años de su tutela legal Britney Spears asegura que su padre se llenó los bolsillos con millones de dólares que ella ganó y que eso es solo una pequeña fracción de lo que también pagó a los custodios de su tutela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir spears Credit: Getty; Shutterstock Britney Spears ya se ha puesto en pie de guerra a medida que se acerca la audiencia del miércoles pues dice que su padre, Jamie Spears, se llenó los bolsillos con millones de dólares que ella ganó y afirma que todo fue por su propio interés. Y eso es solo una pequeña fracción de lo que Britney pagó a los custodios de la tutela. El abogado de Britney, Mathew Rosengart, ha presentado documentos legales, afirmando que Jamie "se involucró en una mala gestión financiera y comercial en su propio beneficio… se involucró en una conducta abusiva y de intimidación hacia su hija, privó a su hija de las libertades civiles fundamentales…", y eso solo para empezar. Entre otras cosas, los documentos afirman que Jamie obtuvo $6 millones durante los más de 13 años de la tutela., y también se alega que Jamie se involucró en un "abuso crónico de alcohol que perjudicó su capacidad para servir fielmente [los intereses de su hija Britney]". También, Rosengart afirma que Jamie usó unos $6 millones para presentar la idea de un programa titulado Cookin' Cruzin' & Chaos y, con vistas a vender ese proyecto, el padre de Britney convirtió uno de los autobuses destinados a las giras de su hija, en un camión de comida. Rosengart asegura que además de los $6 millones de Jamie, se gastaron millones y millones más en abogados para mantener la tutela. También que los honorarios legales ascendieron a más de $30 millones que, con lo que ganó Jamie, sumarían más de $36 millones. Jamie ha dicho que todo el dinero que ganó durante la tutela fue aprobado por la corte. La audiencia es una petición de Jamie por más honorarios de abogados. La presentación de Rosengart se opone a eso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La audiencia está fijada para la 1:30 p.m. del miércoles y dará mucho de qué hablar.

