Britney Spears en bikini, Frida Sofía saliendo de prisión y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Britney Spears Shows Off her Assets in a Yellow Bikini! Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana: Britney Spears en bikini, Frida Sofía saliendo de prisión, Angelina Jolie, Sofía Vergara y más. Empezar galería En el mar, la vida es más sabrosa Britney Spears Shows Off her Assets in a Yellow Bikini! Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Britney Spears tomándose un merecido descanso. La cantante fue fotografiada por el lente del paparazzi tomando sol desde el balcón de un hotel en Hawái. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio De compras Angelina Jolie & Daughter Shiloh Shop for a Bargain at Urban Outfitters in LA Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Aunque tiene millones en el banco, Angelina Jolie no descarta comprar ropa en tiendas accesibles. Aquí vemos a la actriz saliendo de una tienda Urban Outfitters en Los Ángeles junto a su hija Shiloh Jolie-Pitt. 2 de 7 Ver Todo Frida libre Frida Sofia Leaves Detention Center on a $1,500 Bail after Being Arrested in Miami Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Tras salir de la cárcel por presuntos cargos de alteración del orden público y resistirse, sin violencia, al arresto, la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, platicó con miembros de la prensa. Además de explicar que tuvo inconvenientes con la manager de un restaurante, la joven reveló sentirse sola. "¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está, para que vean. Yo no tenía a dónde irme hoy. Para que vean que la fama y el glamour no es 24/7", dijo. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Mejores amigas Khloe Kardashian Gives her Daughter True a Lift after Dance Class Khloé Kardashian recogiendo a su hija True, fruto de su relación con el deportista Tristan Thompson, de una clase de baile en Los Ángeles. 4 de 7 Ver Todo Buena plática Malia Obama Grabs Coffee with a Friend on Melrose Place with No Secret Service in Sight! Credit: Photo © 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La hija de Barack y Michelle Obama, Malia Obama, con una sonrisa de oreja a oreja mientras platicaba con una amiga en una cafetería en Los Ángeles. 5 de 7 Ver Todo ¿Aló? Sofia Vergara Rocks Chic Studded Wedges For Business Meeting In BH Credit: Photo © 2022 x17/The Grosby Group Vimos a Sofía Vergara, quien protagonizará un comercial para el Super Bowl 2022, saliendo de una reunión de negocios y hablando por teléfono. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fresca y juvenil Francia Raisa, quien recientemente engalanó la portada digital de Chica, muy sonriente luciendo un atuendo deportivo de LiCi Fit. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

