Britney Spears critica a los bailarines de Christina Aguilera y enciende fuerte polémica Xtina no ha dicho nada respecto al dardo envenenado que le lanzó la cantante, pero en redes la ha dejado de seguir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christina Aguilera y Britney Spears Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic; Daniele Venturelli/Getty Images for amfAR Una enorme polémica se ha desatado en la red luego de que este lunes Britney Spears decidiera publicar un post que ha dejado mal parados a Christina Aguilera y a sus bailarines. En el mensaje la rubia de 40 años puso una estampita citando unas palabras de Rodney Dangerfield que dicen: "Me di cuenta que existe solo una forma de verse delgado: sal con gente gorda". En su mensaje —aún visible este martes por la tarde— dijo: "Cómo me gustaría haber podido escoger a las niñeras de mis hijos...a mis bailarines...o sea, si yo tuviera los bailarines de Christina Aguilera me vería extremadamente pequeña", dijo lanzando el dardo envenenado. "Vamos, ¿por qué no hablar de ello?", prosiguió Spears sin quitar el dedo de la llaga. "¿No creen que la confianza en mí misma podía haber sido mejor si hubiese podido elegir dónde vivía, comía, a quién le llamaba por teléfono, con quién salía; o quién estaba en el escenario conmigo? ¡¡¡A veces es duro ahora veo qué gran parte de mi feminidad me fue arrebatada en ese tiempo y que toda la gente se quedó ahí sentada y no hicieron nada!!! Estaré aquí hablando de cosas que la gente NUNCA DICE". Britney Spears post sobre bailarines de Christina Aguilera Credit: IG/Britney Spears SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Instagram el post contaba lógicamente con cientos de miles de "likes", pues se trata de Britney y tan solo en dicha plataforma cuenta con más de 42 millones de seguidores. Sin embargo, a poco más de 24 horas de publicado el comentario ya generaba una ola de comentarios que superaba los 29,000 mensajes, muchos de ellos asombrados con la naturaleza del post y anotando que el mensaje era "innecesario" o simplemente preguntándole a la artista porqué arremeter contra los bailarines de Xtina. "Uf, amo A Britt pero esto es de mal gusto. No se vale avergonzar a alguien por su cuerpo para hacerte sentir mejor", apuntó un usuario de la plataforma mientras que otros aseguraban haber vistoa a los bailarines de la intérprete de "Genie in a Bottle" y no encontrar "nada malo en su aspecto". Entre que son peras y manzanas de acuerdo al diario The New York Post Aguilera habría dejado de seguir a Britney, ¡uy!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Britney Spears critica a los bailarines de Christina Aguilera y enciende fuerte polémica

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.