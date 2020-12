Close

Brindis, bailes, looks navideños... ¡así se lo pasaron las celebridades en esta Nochebuena! Los famosos lucieron sus mejores galas en este día tan especial del año en el que bailaron, rieron y gozaron de lo lindo después de un año de todo menos divertido. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de un 2020 lleno de retos, no precisamente fáciles, estas navidades llegan con ganas de desconexión y alegría. Los famosos, una vez más, han dado la talla y han lucido sus mejores galas en sus posados de esta mágica noche de Navidad. Han bailado, brindado y disfrutado en familia de esos momentos que tanto se han echado de menos durante todo el año. Junto a sus árboles navideños, en la playa o en bajo la nieve han celebrado el nacimiento del Niño Jesús por todo lo alto. Entre los videos más tiernos está el de Luna Adkins y su nueva afición, ¡el karaoke! La hija de Ximena Duque sorprendía con esta dulce puesta en escena cantando a todo pulmón. Pero no fue la única que recurrió a la música, Rashel Díaz y su familia bailaron en su jardín al ritmo de "Jerusalema", la canción del momento. Hay quienes optaron por posar frente al árbol de una forma más tradicional pero igual de bonita y significativa. Fue el caso de Alejandro Fernández, Angélica Rivera o Jencarlos Canela con sus hijos. Los hubo quienes no pudieron esperar y posaron desde la mesa, brindando y disfrutando menú navideño y esbozando la mejor de sus sonrisas. Así mismo lo hicieron Cristian Castro y Geraldine Bazán, quien se lo está pasando como una niña pequeña en Aspen. El escenario también fue de lo más variado. Mientras que Carolina Sandoval hizo su Trasnocho con Caro bajo la fría y a la vez encantadora nieve, otros, como Alicia Machado, prefirieron Walt Disney. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un momento tan especial se merece que uno luzca sus mejores galas y así lo hicieron una gran mayoría. Trajes, vestidos brillantes, taconazos y mucho más fueron los conjuntos elegidos para esta velada inolvidable. Sea como fuere su celebración, todos coincidieron en lo mismo, le pusieron mucho amor y corazón, ¡Gracias por derrochar tanta felicidad!

