Esposa del presidente francés Emmanuel Macron demandará por falsas acusaciones de que es transgénero Brigitte, la esposa del presidente francés Emmanuel Macron, pretende emprender acciones legales contra quienes la difaman en Internet diciendo que es una mujer transgénero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emmanuel y Brigitte Macron Emmanuel y Brigitte Macron | Credit: Chesnot/Getty Images En medio de una oleada de acusaciones y desinformación en contra de su persona, Brigitte, la esposa del presidente francés Emmanuel Macron, pretende emprender acciones legales contra quienes dicen que es transgénero. El pasado mes de marzo comenzaron a difundirse en Facebook las noticias hasta ahora infundadas de que Brigitte había nacido con sexo masculino, y que su nombre al nacer era Jean-Michel Trogneux. En octubre, un medio de extrema derecha publicó un artículo bajo la firma ficticia de Natacha Rey sobre el supuesto "misterio de Brigette Macron", que se propagó tras ser discutida en una transmisión de YouTube muy popular entre una audiencia de anti-vacunas, escépticos de Covid y activistas de extrema derecha, según detalló el periódico Libération. incluso se ha puesto a circular el hashtag #JeanMichelTrogneux. "Ella ha decidido iniciar los procedimientos, está en proceso", dijo a la AFP su abogado Jean Ennochi. De acuerdo con New York Post, esta serie de acusaciones cobra auge cuando Macron se prepara para la reelección en abril, aunque no ha declarado oficialmente una candidatura. Esta no es la primera vez que la pareja es víctima de acusaciones similares respecto a su sexualidad. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En 2017, el presidente francés tuvo que desmentir públicamente rumores sobre su orientación sexual. "Si en alguna cena, o en alguna cadena de mensajes, os dicen que mantengo una doble vida con Matthieu Gallet (presidente del consorcio público Radio France) o con cualquier otra persona, será que se me ha escapado un holograma (en referencia a la tecnología utilizada por su rival Jean-Luc Mélenchon en un mitin) pero sin duda no seré yo". dijo a Radio France. "Este rumor no solo es desagradable para Brigitte, sino que además ella, que comparte mi vida de día y de noche, se pregunta cómo me las arreglo físicamente", aseguró.

