Brian May de la legendaria banda Queen habla de su lucha contra el coronavirus Brian May, guitarrista de la banda Queen, cuenta su odisea con el coronavirus y comparte esta advertencia con sus fanáticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brian May, músico de la banda Queen, dio positivo al coronavirus. El guitarrista de 74 años dijo que ha tenido una batalla "horrible" con el virus. Brian compartió una foto ten Instagram de su prueba positiva y dijo que tomó la "decisión incorrecta" al ir a un almuerzo de cumpleaños con su esposa Anita Dobson, de 72 años. En un video en sus redes sociales, dijo que pensó que estaría seguro en esta reunión ya que tanto ellos como los invitados estaban vacunados contra el coronavirus y se habían hecho pruebas previas al evento y habían dado negativo. Por eso no se puso la máscara en este evento social y luego se enteró que ocho de los invitados habían dado positivo a COVID-19. Él y su esposa también comenzaron a tener síntomas y fueron diagnosticados con el virus. Brian May Credit: (Kevin Mazur/Getty Images For The Rock and Roll Hall of Fame) Brian expresó su gratitud por tener síntomas leves y dijo que se debe a que ha tenido tres inyecciones de la vacuna de Pfizer contra el virus (dos vacunas y un booster). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brian May Credit: (Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen) El artista rogó a sus fanáticos que se vacunen si ya no lo han hecho. "Necesitas la ayuda", dijo, tras experimentar los efectos del coronavirus. Brian dice que lleva ya unos 8 días en cuarentena. El músico dice que ha tenido una tos seca y que siente mucho sueño, que no puede mantener los ojos abiertos. Brian lamentó que la variante Omicron está "completamente fuera de control" en el Reino Unido y pidió a sus seguidores que sigan usando sus máscaras y practicando distanciamiento social. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

